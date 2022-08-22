العالم اليوم - ليفاندوفسكي يحتفل بعيد ميلاده بأول هدفين في الليغا

انتم الان تتابعون خبر ليفاندوفسكي يحتفل بعيد ميلاده بأول هدفين في الليغا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 أغسطس 2022 01:22 صباحاً - احتفل روبرت ليفاندوفسكي بعيد ميلاده 34 بتسجيل أول هدفين له بقميص برشلونة في الدوري الإسباني، خلال فوز كبير بنتيجة 4-1 على ملعب ريال سوسيداد، الأحد.

واحتاج ليفاندوفسكي إلى 48 ثانية ليفتتح التسجيل، لكن ألكسندر إيساك تعادل سريعا لأصحاب الضيافة بعد 5 دقائق.

وضغط برشلونة في آخر نصف ساعة بعد نزول المهاجم الصاعد أنسو فاتي، الذي أحرز الهدف الرابع وساهم قبله في هدفين لعثمان ديمبلي وليفاندوفسكي.

وحقق فريق المدرب تشافي هرنانديز انتصاره الأول بالموسم، بعد تعادل في الجولة الافتتاحية مع رايو فايكانو.