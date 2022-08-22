العالم اليوم - مبابي يسجل بعد 8 ثوان في سباعية سان جرمان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 أغسطس 2022 01:22 صباحاً - أحرز كيليان مبابي أسرع هدف في الدوري الفرنسي في 30 عاما، ليمهد الطريق أمام باريس سان جرمان لفوز ساحق بنتيجة 7-1 على مضيفه ليل، الأحد، ويحافظ حامل اللقب على بدايته المثالية.

واحتاج مبابي إلى 8 ثوان فقط ليضع الكرة في المرمى بعد تمريرة من ليونيل ميسي، ويعادل الرقم القياسي لميشيل ريو في 1992 مع كاين في مرمى كان.

وأكمل اللاعب الفرنسي الثلاثية، كما سجل نيمار هدفين، وهز كل من ميسي والظهير أشرف حكيمي الشباك.

ورفع باريس سان جرمان رصيده إلى 17 هدفا في أول 3 مباريات من الموسم، ويتصدر المسابقة بتسع نقاط متفوقا بنقطتين على لانس وأولمبيك مرسيليا.

كما انتصر كليرمو وستاد رين على ملعبيهما، فيما فاز أوكسير وبريست خارج أرضيهما، ليحقق كل منهما أول فوز في الدوري هذا الموسم.