الرئاسة اللبنانية تنفي منح الجنسية لابنة قاسم سليماني

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 22 أغسطس 2022 01:09 صباحاً - دوت الخليج :- نفت الرئاسة اللبنانية في بيان مقتضب مساء يوم الاثنين منح زينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الجنسية اللبنانية.

وقالت في بيان: "نفى مكتب الإعلام في الرئاسة ما بثته مساء اليوم محطة "الحدث" التلفزيونية وموقع "العربية - نت" من أن الرئيس ميشال عون أصدر مرسوما منح بموجبه الجنسية اللبنانية للسيدة زينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني".

وأكد مكتب الإعلام أن هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت الرئيس اللبناني أصدر قرارا مثيرا منح بموجبه الجنسية لزينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

يشار إلى أن ابنة سليماني متزوجة من رضا صفي الدين، نجل هاشم صفي الدين، الرجل الثاني في حزب الله اللبناني.

المصدر: RT + وسائل إعلام