ألمانيا: لن نتراجع عن إغلاق آخر 3 محطات للطاقة النووية فى البلاد

جدة - نرمين السيد - قال نائب المستشار الألمانى ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، اليوم الأحد، إن ألمانيا لن تتراجع عن إغلاق آخر محطات الطاقة النووية، لأنها لن تقدم إلا دعما ضئيلا فى مواجهة أزمة الطاقة التى تواجهها البلاد.





وأوضح هابيك –فى مناقشات مع المواطنين الألمان خلال اليوم المفتوح للحكومة الألمانية فى برلين– أن استمرار تشغيل محطات الطاقة النووية الثلاث الأخيرة فى البلاد لن تحل أزمة الطاقة، والتى من المفترض أن تغلق أبوابها رسميا بحلول نهاية العام الجارى.

وأشار هابيك –بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة الألمانية (دويتشه فيله) على موقعها الإلكترونى– إلى أن تمديد فترة تشغيل تلك المحطات سيوفر حوالى 2% فقط من استخدام الألمان من الغاز الطبيعى، مضيفا: "هذا قرار خاطئ، نظرا إلى الكمية القليلة التى سنوفرها (من الغاز)".

لكن فى الوقت نفسه، أبدى وزير الاقتصاد الألمانى استعداده لإبقاء محطة نووية واحدة فقط فى ولاية بافاريا قيد العمل، موضحا أن ذلك سيتم تحديده بعد ظهور نتائج اختبار التحمل لنظام الطاقة بأكمله فى ألمانيا، والذى من المقرر إجراؤه خلال أسابيع قليلة ومن شأنه تقديم رؤية حول كيفية تأقلم ألمانيا فى حال قررت روسيا قطع إمداداتها من الغاز الطبيعى خلال الشتاء المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية أن بافاريا هى أحد المراكز الصناعية الرئيسية فى ألمانيا وتعتمد على محطات الطاقة التى تعمل بالغاز الطبيعى ولا تمتلك إلا محطات طاقة قليلة تعمل بالفحم، وكذلك لديها إنتاج ضعيف من الطاقة الكهربائية المُولدة بالرياح.

وفى سياق متصل، طمأن هابيك المواطنين الألمان حيال الآفاق المحتملة لأزمة عجز الغاز الطبيعى خلال برد الشتاء، قائلا إنه لا حاجة للذعر، موضحا أنه "إذا خفضت المنازل والمصانع استخدامها بنحو 15-20% فإن هناك فرصة جيدة للغاية لتجاوز هذا الشتاء".

وعلى المدى الطويل، قال هابيك إنه من الضرورى توسيع الاستثمارات الألمانية فى مصادر الطاقة المتجددة واستبعاد الوقود الحفرى بشكل كامل، حيث وصف الوقود الحفرى بأنه سبب العديد من النزاعات السياسية وإساءة استخدام السلطة.