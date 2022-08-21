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عمر شويل - جدة 20 ألف ريال تمويل شخصي من اليسر السعودي بلا رسوم وكفيل .. يسعى الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وخاصة المقيمين في المملكة إلى الحصول على التمويلات والقروض الشخصية وذلك من أجل الاستفادة منها في أي متعلقات أسرية وشخصية أو شراء شئ لتغطية احتياجات الأسرة أو حتى الإنفاق على أحد المشروعات الشخصية بمبلغ ليس بالكبير لكن بلا زيادة على هذا القرض أو حتى رسوم وبلا ضامن أو كفيل وذلك من أجل التمويل بكل سهولة ومنحه للمواطن السعودي وكذلك الوافدين والمقيمين على أراضي المملكة فقد قدمت شركة اليسر المالية والمختصة بالمساعدات المالية هذا التمويل الشخصي للأفراد والسعوديين بتسهيلات كبيرة وبدون إعاقات ورقية وكذلك ضمانات بجانب عدم زيادة المبلغ المسدد عن المأخوذ في التمويل وكذلك بدون أي رسوم إدارية أو حتى ضامن أو كفيل يضمن سدادك هذا المبلغ.

20 ألف ريال تمويل شخصي من اليسر السعودي

المميزات الممنوحة للحاصلين على التمويل الشخصي من خلال شركة اليسر السعودية يمتاز هذا التمويل أنه .

سريع من تلك الشركة وله الكثير من المميزات للحاصلين عليه ففي دقائق بسيطة.

يتم الحصول على 20 ألف ريال سعودي فور الانتهاء من الإجراءات وكذلك هذا التمويل .

يكون متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية وإجراءات التمويل نفسها.

بجانب إمكانية السداد الخاصة بالفرد تصل إلى 3 سنوات كاملة يمكن أن يسددها فيها على أقساط أو حتى دفعات.

بجانب ذلك يمكن للفرد الحصول على القرض بدون أي كفالات أو ضمانات أو أي ضامن.

وكذلك يمكن للفرد الذي يقيم في المملكة العربية السعودية.

أن يحصل على القرض حتى 10 آلاف ريال سعودي بدون موافقة كفيله أو حتى أن يقوم بضمانه.

بجانب ذلك عدم فرض أي رسوم إدارية أو مصروفات على قيمة القرض.

فكما أخذت قيمته سترده على أقساط أو دفعات حسب الطريقة التي تناسبك في السداد.

شروط الحصول على التمويل من اليسر

وإذا قمت بالنظر إلى الشروط التي وضعتها شركة اليسر للحصول على هذا التمويل ستجدها مبسطة وميسرة جدًا.

فأهمها أن يكون الفترة التي قضاها الشخص في عمله سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص 3 شهور بحد أدنى .

وكذلك أن يكون السن الخاص بطالب التمويل أكبر من 22 عام ولا يصل إلى 60 عام .

وبالنسبة للمتقاعدين والعسكريين فلهم الحصول على التمويل حتى سن التقاعدي .

ومن الواجب أن يكون الدخل الخاص بالفرد شهريًأ 5 آلاف ريال على الأقل