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عمر شويل - جدة عروض سيارات العودة للمدارس بالسعودية 1444 .. يبحث الكثير من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية مع قرب بدء العام الدراسي الجديد عن العروض الخاصة بالسيارات والتخفضيات وكذلك السيارات وماركاتها العالمية التي تنهال عروضها في بداية الدراسة فمع افتتاح المدارس يتم عمل الكثير من العروض وقد ذكرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن المواعيد الرسمية التي فيها تبدأ الدراسة ويكون بدء العام الدراسي لفئات التعليم المختلفة من بداية رياض الأطفال وحتى الثانوية فتبدأ من 28 أغسطس 2022 وهجريًا يوافق 1 صفر وبالنسبة للوزارة قد أعلنت التقويم الدراسي والجدول الخاص بالإجازات والدراسة والعودة من العطلات الرسمية وغيرها.

عروض سيارات العودة للمدارس بالسعودية

وبالنسبة للعروض الخاصة بالسيارات في فترة العودة أو موسم العودة إلى المدارس في المملكة العربية السعودية .

فقد أعلنت الكثير من الشركات العالمية عن طريق فروعها في المملكة ووكلاءها كذلك بأعلى.

وأفضل الماركات العالمية للسيارات تقديم عروض خاصة في موسم المدارس .

ومن أهم العروض هي شركات هيونداء وكذلك عبد اللطيف جميل والتوكيلات العالمية لكل السيارات والمدوعي بيجو

فبالنسبة لعروض هيونداء فتشمل العروض سيارات الزيرو من هيونداي سوناتا بشكل خاص بالقسط الشهري 1168 ريال سعودي.

ولا يوجد دفعات أو مقدم للشراء بجانب ذلك تلك العروض ليس مفروض عليها أي رسوم إدارية .

أو رسوم تمويلية والدفعة الأخيرة تتضمن 40 % من سعر السيارة وذلك بالتعاون مع بنك الرياض.

العرض الثاني خاص بسيارة كريتا من شركة هيونداي والتي تعطيها للعميل بقسط شهري 900 ريال سعودي .

وكذلك لا يشترط دفع دفعة أولى بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم الإدارية ورسوم التمويل.

والقسط الأخير دفعة كاملة 40 % من سعر السيارة .

أما عن كونا العصرية التي غزت الأسواق السعودية فتأتي بقسط شهري 1108 ريال سعودي .

وكذلك لا يشترط دفع أي مبالغ كدفعة مقدمة للحصول على السيارة مع إعفاء الشخص من المصروفات الإدارية.

ورسوم التمويل وتتعاون فيها هيونداي ووكيلها مع بنك الرياض وشركة الوعلان حيث يطالب الشخص بالدفعة الأخيرة 40 % من قيمة السيارة .

أما هيونداي أكسنت التي حازت على إعجاب السعوديين فقسطها الشهري 773 ريال فقط وهذه السيارة .

لا يشترط فيها أن تدفع مبلغ مقدم وكذلك بلا رسوم إدارية ولا مصروفات تمويل .

وكمثيلاتها تدفع 40 % من قيمة السيارة في القسط الأخير .

كريتا القوية والتي تقدمها الشركة بقسط شهري يصل إلى 955 ريالاً سعودي.

مع العلم أنها لا تشترط دفع مقدم وكذلك دفعة أولى وتأتي بلا رسوم ومصروفات والدفعة الأخيرة تشمل 40 % من قيمة السيارة بشكل كامل .

وسيارة كونا من هيونداي تمنح للفرد بالقسط الشهري 1091 ريال سعودي بجانب أنها بلا رسوم إدارية ومصاريف تمويلية ولا دفعات أولى أو مقدم.