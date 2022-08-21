شروط سفر المواطنين خارج السعودية 2022 .. يتسائل المواطنون داخل حدود المملكة العربية السعودية عن الشروط الجديدة التي وضحتها ووضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل السفر خارج المملكة والدول المفروض عليها الحظر وهل هناك ضوابط معينة قبل السفر وأجابت وزارة الداخلية في المملكة العربية عن مجموعة الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالسفر خارج خدود المملكة وقد فرضت كذلك حظر السفر لفترة تصل إلى 5 سنوات وذلك من أجل حماية جوازات السفر الخاصة بالمواطنين من الإهمال والتلف أو حتى من الضياع وقد وضحت هيئة الجوازات على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بها كافة المعلومات فيما يخص تغيير أو فقدان أو تلف جواز السفر وما يتم تعرضه لصاحب الجواز في الحالات التالية

شروط سفر المواطنين خارج السعودية 2022

بالنسبة للشروط الخاصة بالسفر خارج المملكة العربية السعودية فكل ما عليك فعله هو قراءة السطور التالية .

أن تكون الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن السعودي سارية. وكذلك أن يكون جواز السفر ساري لأكثر من 3 أشهر إذا كان السفر لأي دولة عربية . لكن في حال دول أجنبية أو أوربية يجب أن يكون جواز السفر ساري لأكثر من فترة 6 أشهر . وأن يكون المواطن الراغب في السفر قد تلقى 3 جرعات من لقاح كورونا كوقيد 19 وذلك حفاظًا على صحته وعدم توقيفه في الدولة المسافر إليها. وكذلك أن يقوم بتقديم وإضافة مستندات تثبت قيد الأسرة وأصول البطاقة. وكذلك قيد يوضح العدد الفعلي لأفراد الأسرة لكن بطريق غير الهوية الوطنية.

إصدار الإقامة لأول مرة عبر أبشر

وبالنسبة لإمكانية إصدار التجديد أو رخصة الإقامة للمرة الأولى عبر منصة أبشر الوطنية .

فقد أوضحت الداخلية السعودية طريقة التقديم والتسجيل على الموقع إلكترونيًا عن طريق اتباع الخطوات الآتية : –