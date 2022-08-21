نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط سفر المواطنين خارج السعودية 2022 في المقال التالي
شروط سفر المواطنين خارج السعودية 2022 .. يتسائل المواطنون داخل حدود المملكة العربية السعودية عن الشروط الجديدة التي وضحتها ووضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل السفر خارج المملكة والدول المفروض عليها الحظر وهل هناك ضوابط معينة قبل السفر وأجابت وزارة الداخلية في المملكة العربية عن مجموعة الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالسفر خارج خدود المملكة وقد فرضت كذلك حظر السفر لفترة تصل إلى 5 سنوات وذلك من أجل حماية جوازات السفر الخاصة بالمواطنين من الإهمال والتلف أو حتى من الضياع وقد وضحت هيئة الجوازات على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بها كافة المعلومات فيما يخص تغيير أو فقدان أو تلف جواز السفر وما يتم تعرضه لصاحب الجواز في الحالات التالية
شروط سفر المواطنين خارج السعودية 2022
بالنسبة للشروط الخاصة بالسفر خارج المملكة العربية السعودية فكل ما عليك فعله هو قراءة السطور التالية .
- أن تكون الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن السعودي سارية.
- وكذلك أن يكون جواز السفر ساري لأكثر من 3 أشهر إذا كان السفر لأي دولة عربية .
- لكن في حال دول أجنبية أو أوربية يجب أن يكون جواز السفر ساري لأكثر من فترة 6 أشهر .
- وأن يكون المواطن الراغب في السفر قد تلقى 3 جرعات من لقاح كورونا كوقيد 19 وذلك حفاظًا على صحته وعدم توقيفه في الدولة المسافر إليها.
- وكذلك أن يقوم بتقديم وإضافة مستندات تثبت قيد الأسرة وأصول البطاقة.
- وكذلك قيد يوضح العدد الفعلي لأفراد الأسرة لكن بطريق غير الهوية الوطنية.
إصدار الإقامة لأول مرة عبر أبشر
وبالنسبة لإمكانية إصدار التجديد أو رخصة الإقامة للمرة الأولى عبر منصة أبشر الوطنية .
فقد أوضحت الداخلية السعودية طريقة التقديم والتسجيل على الموقع إلكترونيًا عن طريق اتباع الخطوات الآتية : –
- كل ما عليك فعله هو فتح موقع أبشر للخدمات الإلكترونية الحكومي والمنصة الرسمية.
- وبعدها تقوم بتسجيل دخولك باسم المستخدم وكذلك رقم المقعد .
- وبعدها انتقل لخدمة أو اضغط على خيار المكفولين ومن بين القائمة التي ستظهر أمامك اضغط على كلمة مكان إقامة جديد.
- وبعدها وستظهر امامك بعض الشروط والتعليمات اقرأها جيدًا .
- واضغط موافق وستظهر أمامك صفحة مطلوب بها اسمك .
- وبعدها تكتب كافة البيانات التي ستطلب منك في هذه الصفحة.
- وبعد أن تقوم بالتسجيل سيطلب منك رسوم الإقامة قم بدفع الرسوم إلكترونيًا عن طريق بطاقة الائتمان أو المحافظة البنكية أو غيرها.
- وبعدها اضغط على انتظار وانتظر حتى يصدر لك في الحال تصريح الإقامة بدون عناء أو جهد أو تعب
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