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يعتبر البحث بشأن كيفية وخطوات تسجيل ولي الأمر نظام نور لعام 1444هـ بواسطة رقم الهوية الوطنية الشخصية هو أكثر ما يتم تداوله على موقع جوجل العالمي، ويعتبر نظام “نور” الإلكتروني هو أحد الأنظمة المقدمة من قبّل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أحد البرامج التي تدعم رؤية 2030م المستقبلية التي تهدف إلى تطور المملكة وتم تداوله بشكل كبير بعد أن انتشرت عدوى فيروس كورونا وكان من أكثر البرامج الناجحة ولا يزال حتى الآن كذلك. خطوات تسجيل ولي الأمر نظام نور برقم الهوية 1444هـ – 2022م يقوم ولي أمر الطالب بالدخول على رابط موقع نظام “ نور ” الإلكتروني ثم ينقر على زر “تسجيل ولي أمر طالب جديد”.

” الإلكتروني ثم ينقر على زر “تسجيل ولي أمر طالب جديد”. يملأ كل البيانات المطلوبة منه في صفحة التسجيل والتي تتمثل في رقم الهوية الوطنية الشخصية أو رقم الإقامة في حالة أنه مواطن أجنبي.

يختار اسم مستخدم مناسبة له ثم ينقر على أيقونة “التالي” وبعدها يكتب رقم الهوية الوطنية مرة أخرى ويحدد صلة قرابته بالطالب الذي يسّجل له.

ثم يقوم بإدخال تاريخ ميلاد الطالب ثم ينقر على أيقونة “تدقيق” حتى يراجع الموقع صحة البيانات المدخلة وبعدها يدخل رقم هاتف محمول خاص به للتواصل.

يراجع ولي الأمر كل البيانات التي قام بإدخالها مرة أخيرة ثم ينقر بعد التأكد من صحتها على أيقونة “حفظ”. أهم ما يتميز به نظام نور الإلكتروني التعليمي يمّكن نظام نور الطلاب وأولياء الأمور من معرفتهم للنتائج الخاصة بهم في كل مراحلهم التعليمية.

كما أنه يساعد أولياء الأمور في معرفة النسب التي يحصل عليها أبنائهم ويساعدهم في تحسين مستوى الأبناء.

وكذلك يساهم في توفير خدمة التراسل مع أولياء أمور الطلاب من خلال تبادل الرسائل فيما بينهم وإخبارهم بمستوى أبنائهم الدراسي.

يتم رفع النتائج على الموقع ومراجعتها وتدقيقها وتصحيحها من خلال المعلمين بدلًا من تصحيحها ورقيًا من داخل المدرسة.

ويعمل الموقع أيضًا على تمكين أولياء الأمور من تسجيل أطفالهم في مرحلة رياض الأطفال الحكومية أو الصف الأول الابتدائي وكل ذلك يتم إلكترونيًا من منزلك بدلًا من ذهابك إلى المديرية التعليمية. عمر شويل - جدة noor.moe.gov دخول نظام نور برقم الهوية 1444 تسجيل ولي الأمر - ثقفني

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