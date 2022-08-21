نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل حالاً :- تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 وموعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من وزارة التعليم العالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 الذي بدء وبدء حوله العد التنازلي للاغلاقة على مستوي عدد كبير من الكليات ونحو 200 معهد امام الطلاب الناجحين فى شهادة الثانوية العامة فى الدور الاول، على ان تدور معدل التساؤلات فى الفترة الحالية حول مايتعلق حول تلك المرحلة على شكل نستعرضه الان ونتابعه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022

يعتبر تنسيق الجامعات المرحلة الثانية فى الفترة الحالية واحدة من اكثر الامور التي تحتل اعلي معدل من البحث على جوجل، حيث قد اشار السادة المسؤولين على ان يكون مساء يوم الغد الاثنين الموافق 22 اغسطس موعد اغلاق ابواب التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية الذي استمر منذ بداية فتحه يوم الخميس الموافق 18 اغسطس حتي صباح يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الثاني والعشرون من اغسطس، بعدما اشارت وزارة التعليم العالي على ان يكون حد ادني التسجيل على تلك المرحلة هو 58% لطلاب شعبة ادبي و60% بالنسبة لطلاب شعبة علمي، وفيما يتعلق حول بدء انطلاقة تنسيق المرحلة الثالثة قد اشار معالي وزير التعليم العالي على ان يكون التسجيل تلك المرحلة مع اعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني فى شهر سبتمبر المقبل، على ان نستعرض ونتابع على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من تلك المقال خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان خطوات وطرق تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية على نحو نتابعه ونستعرضه على الشكل التالي:-

• فتح موقع التنسيق الرسمي

• اختيار ايقونة تنسيق الثانوية العامة

• حدد المرحلة الثانية

• ابدء فى تسجيل الرقم القومي فى الأيقونة المخصصة لها

• ابدء فى تسجل رقم جلوسك فى الخانة المخصصة لها

• ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الخانة المخصصة لها

• البدء فى إدخال كلمة السر الخاصة بك فى الخانة المخصصة لها

• البدء فى إدخال رغباتك فى تنسيق المرحلة الثانية بالكامل

• وانقر فى النهاية على ايقونة تسجيل

على العلم على ان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وامكانية التسجيل على تنسيق المرحلة الثالثة سيكونمن خلال موقع التنسيق الرسمي