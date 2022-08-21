نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التقديم في وظائف أرامكو السعودية للثانوية وأعلى في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدء التقديم في وظائف أرامكو السعودية للثانوية وأعلى .. أعلنت شركة أرامكو الخاصة بالبترول والنفط بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول وكذلك التقديم في تلك الوظائف والتسجيل في اللتخصصات المتاحة بها لطلبة الثانوية العامة والأعلى من ذلك في النظام الإلكتروني الخاص بالشركة لكافة المؤهلات التي تعلو الثانوية وفق عدد من الشروط وكذلك بخبرة أو بدون كفرصة مستحقة لأبناء المملكة للتوظيف الجديد لديها .

ووفقًا للبيان الذي نشرته وأعلنته أرامكو السعودية فقد أوضحت التخصصات التي هي في حاجة إليها بفرص العمل المطلوبة والتي سبق أن قد أعلنت عنها الشركة للمواطنين والشباب الراغبين في التقديم فيها .

بدء التقديم في وظائف أرامكو السعودية للثانوية

شروط التقديم في وظائف شركة أرامكو

وبالنسبة للشروط الخاصة بالقبول في وظائف أرامكو أو شروط التسجيل في تلك الوظائف وفق الضوابط.

فقد أعلنت الشركة عن تلك الشروط وهي : –

أن يكون الراغب في التوظيف من أبناء المملكة العربية السعودية

وأن يكون خاصلًا على مؤهل بدرجة البكالوريوس في التخصص المراد على الأقل

وأن يمتلك خبرة أو لا يمتلك ليست شرطًا أساسيًا في الوظائف

وأن يحصل على المعدل التراكمي على الأقل 2 من 4 أو 3 من 5 وذلك في التخصصات التي تندرج تحت الحاسب الآلي .

والتقنية والمعلومات أو العلوم أو الهندسية كذلك وبينما التخصصات الاقتصاد والقانون والتسويق .

واللغة الإنجليزية والعلاقات العامة أن يكون حاصلًا فيها على معدل تراكمي 2 ونصف من 4 وكذلك 3 ونصف من 5.

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة

الهندسة:

هندسة البترول الهندسة الكيميائية الميكانيكية الكهربائية المدنية الصناعية الهندسة البحرية هندسة الطيران والسلامة هندسة الحماية من الحريق.

الكمبيوتر وعلوم التقنية:

هندسة الحاسب هندسة البرمجيات هندسة الشبكات علوم الحاسب تقنية المعلومات أمن المعلومات.

الأعمال التجارية:

نظم معلومات إدارية إدارة أعمال مالية محاسبة تسويق إدارة سلسلة الإمداد إدارة مشاريع موارد بشرية

اقتصاد والقانون:

القانون القانون الدولي قانون الشركات القانون السياسي العدالة الجنائية علم الإجرام القانون الإسلامي والدراسات.

العلوم:

الجيوفيزياء الجيولوجيا الهندسة المعمارية الكيمياء الفيزياء النانوتكنولوجي علوم البحار علوم الطاقة العلوم البيئية الرياضيات والإحصاء.

الفنون والآداب: