نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الشؤون الإسلامية 1444 عبر moia.gov.sa هنا الشروط وموعد التقديم في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف الشؤون الإسلامية 1444 للجنسين رجال ونساء أصبحت محل بحث كبير من قبل الراغبين في التسجيل في هذه الوظائف، فقد أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن فتح باب تلقي طلبات التوظيف للرجال والنساء، ويتم التسجيل في هذه الوظائف إلكترونياً من خلال رابط الوزارة moia.gov.sa، والوظائف المطلوبة هي وظيفة (مراقبين، الدعوة، حراس الأمن، وظائف أئمة، مؤذنين).
ويجب على من يرغب في التسجيل تجهيز جميع المستندات المطلوبة والتسجيل في الموعد المحدد، مع ضرورة تعبئة استمارة التقديم الإلكترونية بكل دقة ودون أي أخطاء حتى لا يتم استبعاد مقدم الطلب، كما يجب قراءة شروط التسجيل جيداً والموافقة عليها قبل الشروع في التسجيل، وكذلك يجب رفع جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة حسب كل وظيفة على حدة ومن خلال موقع الوزارة الإلكتروني.
رابط تقديم وظائف الشؤون الإسلامية 1444
يسر وزارة الشؤون الإسلامية أن تعلن عن استقبال طلبات التوظيف عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، لوظائف (مراقبين- الدعوة – حراس الأمن) للجنسين، بالإضافة إلى وظائف الأئمة والمؤذنين بمختلف مناطق المملكة، حيث يستمر التقديم حتى يوم السبت ٢٩/ ١ /١٤٤٤هـ.https://t.co/4TGY5qHh3f
— وزارة الشؤون الإسلامية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط تقديم وظائف الشؤون الإسلامية 1444 عبر moia.gov.sa هنا الشروط وموعد التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.