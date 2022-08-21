نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الشؤون الإسلامية 1444 عبر moia.gov.sa هنا الشروط وموعد التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف الشؤون الإسلامية 1444 للجنسين رجال ونساء أصبحت محل بحث كبير من قبل الراغبين في التسجيل في هذه الوظائف، فقد أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن فتح باب تلقي طلبات التوظيف للرجال والنساء، ويتم التسجيل في هذه الوظائف إلكترونياً من خلال رابط الوزارة moia.gov.sa، والوظائف المطلوبة هي وظيفة (مراقبين، الدعوة، حراس الأمن، وظائف أئمة، مؤذنين).

ويجب على من يرغب في التسجيل تجهيز جميع المستندات المطلوبة والتسجيل في الموعد المحدد، مع ضرورة تعبئة استمارة التقديم الإلكترونية بكل دقة ودون أي أخطاء حتى لا يتم استبعاد مقدم الطلب، كما يجب قراءة شروط التسجيل جيداً والموافقة عليها قبل الشروع في التسجيل، وكذلك يجب رفع جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة حسب كل وظيفة على حدة ومن خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

رابط تقديم وظائف الشؤون الإسلامية 1444