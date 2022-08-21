نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول التطعيمات في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول التطعيمات في السعودية 2022 .. يتسائل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بشأن الجدول الخاصة بتطعيمات الأطفال صغار السن في مدن المملكة المختلفة والمكاتب والأماكن التي يتم فيها التطعيم والجهة المسؤولة عن هذا التطعيم فالكثير من التساؤلات تطرحها السيدات عن مسألة تطعيم أطفالهم في الصغر وذلك وقاية من الأمراض المزمنة والخطيرة التي من الممكن أن تصيب الطفل لذا أوضحت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية أنها تهتم بالتطعيمات اللازمة والمهمة لصغار السن منذ أول يوم في الولادة وحتى الوصول لسن معين وفق هذه المواعيد.

جدول التطعيمات في السعودية 2022

يذكر أن هنالك شهادة مخصصة من أجل التطعيمات الأولية منذ عمر الولادة وحتي وصول الطفل للصف الأول الابتدائي.

وتهدف التطعيمات لحماية الأطفال داخل المملكة العربية السعودية من الإصابة بالأمراض المشهورة.

وكذلك التحصين ضد الأمراض المعدية والتأكد من خلو الطفل من مرض شلل الأطفال وكذلك الحصبة والحصبة الألمانية .

بعد انتشارها ومرض النكاف وخفض معدل الإصابة بباقي الأمراض عبر التحصينات فهذه الشهادة تكون مؤكدة لحصول الطفل.

على التطعيم في عمر كذل وتذكر كافة أولياء الأمور والأمهات بالمواعيد الخاصة بالتطعيمات .

وكذلك أعمارها للحصول على النشء الخالي من الأمراض الوراثية أو حتى المعدية التي تنتقل منذ الصغير.

بجانب ذلك فعلت وزارة الصحة في السعودية التذكير الخاص بجدول التطعيمات على جوال ولي الأمر.

فيصدر له تنبيهًا ورسالة بمكان وموعد التطعيم والساعة المحددة حتى لا يتم نسيان المواعيد .

بالنسبة لتطعيم DTP

فهذا التطعيم الثلاثاء يقي الطفل من أمراض السعال الديكي والكزاز والدفتيريا وخزعته الأولى في عمر الشهرين.

وكذلك أربعة أشهر ثم 6 أشهر وبعدها 18 شهر أي سنة ونصف من أجل التقوية

تطعيم Hib المستديمة

وهو يقي من الإنفلونزا الموسمية والمستديمة من الفئة ب وهي أكثرها شيوعًا وانتشاراً وخطورة بين الأطفال في الأعمال الصغيرة.

والجرعة الأولى شهرين ثم 4 أشهر ثم 6 أشهر.

تطعيم شلل الأطفال OPV فهو يحمي الطفل من شلل الأطفال والفيروس المضعف وجرعته الأولى في شهرين وكذلك 4 أشهر.

و 6 أشهر ثم 18 شهر وعمر 6 سنوات للتقوية والتنشيط ضد الشلل.

تطعيم الحصبة MMR

وتمنح للطفل في عمر العام أو 12 شهر وجرعة ثانية 18 شهر أو سنة ونصف وتمنع إصابته بالحصبة والحصبة الألمانية وكذلك النكافية