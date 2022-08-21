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عمر شويل - جدة الأراضي المجانية للنساء من الدعم السكني 1444 .. تبحث الكثير من السيدات والأرامل وغيرهم من السيدات داخل المملكة العربية السعودية عن المنح وكذلك البرامج الخاصة بوزارة الإسكان من أجل الحصول على شقة سكنية أو وحدة ضمن البرامج الداعمة للإسكان في المملكة وذلك وفق ما أعلنته وزارة الإسكان في حكومة خادم الحرمين الشريفين فقد أتاح البرنامج الداعم للإسكان سكني عن منح أراضي مجانية وقطع أراضي للسيدات والذين يستحقون الدعم السكني وتسليمهم كذلك الأراضي بشكل مجاني وفق عدة شروط وضعتها الوزارة نوضحها في السطور التالية وتكون لغير المتزوجات من السيدات وكذلك السيدات المطلقات بجانب ذلك الأرامل والمعيلين للأطفال .

الأراضي المجانية للنساء من الدعم السكني 1444

وقد قدمت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عدة مناطق بها قطع أراضي .

طرحتها داخل البرنامج الخاص بالدعم السكني في المملكة ضمن خطة حكومة خادم الخرمين الشريفين .

لدعم المواطنين بالسكن والأراضي للتيسير عليهم ومن ضمن تلك الأراضي ما هي ممنوحة للسيدات الغير متزوجات .

وكذلك المطلقات والأرامل المعيلين وفق عدة شروط معينة داخل هذا المخطط.

ومن ضمن الشروط الخاصة للحصول على الأراضي المجانية للسيدات والنساء في المملكة العربية السعودية .

وضح البرنامج الدعمي سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية عدة شروط لكلًا من الغير متزوجة.

والمطلقة وكذلك الأرمل فبالنسبة لغير المتزوجات

شروط حصول الغير متزوجة على أراضي

أن تكون الغير متزوجة عمرها لا يقل عن 25 عام. وكذلك أن تكون جنسيتها سعودية. ولم تكن حاصلة على دعم سكني سابقًا . وألا تمتلك سكن مناسب أو ليس لديها أراضي في آخر 5 سنوات . وأن تكون من المقيمين في المملكة وتتبع أسرة وليست مستقلة.

شروط حصول المطلقات على أراضي

وللمطلقات أن تكون سعودية الجنسية وعمرها يتعدي 25 عام .

وكذلك أن تستخرج شهادة الطلاب منذ سنتين على الأأقل.

ولم تستفيد المطلقة من أي دعم سكني من هذا البرنامج مسبقًا.

وكذلك وألا تمتلك سكن أو قطع أرض مناسبة .

وأن تكون مقيمة بشكل دائم في المملكة.

شروط حصول الأرامل على أراضي