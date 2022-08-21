نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول الاجازات المطولة للعام الدراسي المقبل بالمملكة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول الاجازات المطولة للعام الدراسي المقبل بالمملكة 1444 .. يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الجداول الخاصة بالإجازات وكذلك العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية المطولة خلال الفصل الدراسي للطلبة والمعلمين والعاملين في القطاع التعليمي السعودي من أجل تنسيق سفرهم وعطلاتهم وقضاء الأوقات الممتعة بجانب إنجاز الأعمال التي تحتاج إلى تنقل فيها فقد قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بنشر التقويم والجدول الدراسي بالكامل والخاص بالعام الدراسي الجديد والذي يتضمن الجدول الخاص بالإجازات الطويلة والأسبوعية على مدار العام بالكامل بفصوله الدراسية الثلاثة ومنها المواعيد الخاصة ببداية الفصل الدراسي وانتهاءه وقد اعتمد وزارة التعليم في حكومة خادم الحرمين الشريفين الموغد الرسمي لبدء العام الدراسي الجديد بمدارس المملكة على أن يبدأ الفصل الدراسي الأول بتاريخ 1 صفر 1444 هـ ويوافق الأحد 28 من شهر أغسطس 2022 ميلاديًا كعودة وبداية للطلاب

جدول الاجازات المطولة للعام الدراسي المقبل بالمملكة 1444

وقد تضمن البيان الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم السعودية الجدول الخاص بمواعيد عودة الطلبة للدراسة.

وكذلك المعلمين والإداريين إلى المدارس والذي يكون عادة قبل بدء العام الدراسي لتنسيق البداية .

والقبول وتسكين الطلاب في فصولهم الدراسية المناسبة وإحراء التعديلات الإدارية المطلوبة لكل مدرسة .

وإدارة تعليمية مختلفة داخل حدود المملكة.

وبالنسبة للإجازات المطولة سنذكرها من خلال الجدول الخاص بـ وزارة التربية والتعليم السعودية .

والذي نشرته على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها وكذلك على صفحات التواصل الاجتماعي.

الإجازة الخاصة بنهاية الأسبوع المطولة والتي توافق يومي الإثنين والأحد بتاريخ 22 و 23 جمادي الآخر لعام 1444 هـ هي أول الإجازات المطولة في العام الدراسي الجديد .

بينما الإجازة الخاصة بنهاية الفصل الدراسي الثاني فتبدأ بعد انتهاء يوم الخميس الموافق 10 شعبات 1444هـ .

والإجازة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك فقد حددته التعليم بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 22 رمضان 1444 هـ.

أما عن العودة الجديدة للدراسة بعد إجازة العيد فتكون يوم الأربعاء الموافق 6 شوال للعام 14444 هـ.

والإجازة التي تليها والمطولة الأسبوعية تكون يومي الأحد والإثنين 8 و 9 ذي القعدة 1444 هـ

والإجازة الأخيرة هي الإجازة الخاصة بنهاية كل الغام الدراسي بفصوله الثلاثة فتنتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 4 ذي الحجة لعام 1444 هـ.