الرئيس النمساوى يتعرض لحادث فى منطقة جبلية

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لقصر هوفبورج الرئاسى أن الرئيس فان دير بيلين أصيب بجروح فى حادث جبلى اليوم، حيث انزلقت قدماه أثناء نزهة جبلية فى منطقة كاونرجرات، ونقلته قوات الحرس الخاص إلى أقرب مستشفى.

وأشار البيان إلى أن الرئيس يعانى من جروح وكدمات وارتجاج طفيف، وسوف يبقى بالمستشفى بناءً على نصيحة الأطباء المعالجين له، كما سوف يلغى مواعيده فى منتدى ألباخ يومى غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء.