العالم اليوم - فياريال يفاجئ أتلتيكو مدريد في عقر داره

انتم الان تتابعون خبر فياريال يفاجئ أتلتيكو مدريد في عقر داره من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 11:21 مساءً - فاجأ فياريال مضيفه أتلتيكو مدريد بالفوز عليه بهدفين نظيفين، الأحد، في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني.

ورفع فياريال رصيده إلى 6 نقاط متصدرا بفارق الأهداف عن 3 فرق أخرى، حققت الفوز في في أول مرحلتين.

وأكد فياريال الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد أن توج بطلا للدوري الأوروبي الموسم قبل الماضي، بدايته القوية، بعد أن تغلب على بلد الوليد 3-صفر في المرحلة الأولى.

أما أتلتيكو، وبعد انطلاقة صاروخية بالفوز على خيتافي بثلاثية نظيفة أيضا، فلم يجد الحل في مواجهة خصمه المنظم دفاعيا.

وحقق فياريال بداية سريعة، وتصدى حارس أتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك لمحاولتي الأرجنتيني جيوفاني لو سلسو والفرنسي إتيان كابوي.

وظن جيرار مورينو أنه منح التقدم لفياريال أواخر الشوط الأول، لكن هدفه لم يحتسب للمسه الكرة بيده.

وإزاء عدم توفيق مهاجم فريق العاصمة ألفارو موراتا، أشرك المدير الفني لأتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني المهاجم البرازيلي ماتيوش كونيا منتصف الشوط الثاني.

وكاد البرازيلي الدولي يفتتح التسجيل بعد ثوان من نزوله، لولا تدخل حارس فياريال جيرونيمو في اللحظة الأخيرة (72).

وانتظر فياريال لثوانٍ بعد ذلك ليفتتح التسجيل بواسطة جناحه الشاب يريمي بينو (73)، ثم طرد الحكم لاعب أتلتيكو ناهويل مولينا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يسجل الضيوف هدفهم الثاني عن طريق مورينو في الثواني الأخيرة.