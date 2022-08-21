لبنان يعتزم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية

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- صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 21 أغسطس 2022 11:08 مساءً - لا يوجد مقالات
دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الإثنين، أنها بصدد تقديم شكوى إلى مجلس الأمن لمطالبته بـ"التدخل الجدي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة".
واستنكرت وزارة الخارجية ، في بيان أصدرته اليوم وأوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، بشدة "الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سوريا، وقيام العدو الإسرائيلي باستخدام الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية".
وحذرت "من مغبة هذا السلوك العدواني والانتهاك المستمر للسيادة اللبنانية في خرق فاضح للقانون والمعاهدات الدولية".
وكان مصدر عسكري سوري أعلن أمس الأحد مقتل ثلاثة جنود سوريين وإصابة ثلاثة آخرين في قصف إسرائيلي، برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، طال محافظة طرطوس وريف دمشق.
وشنت إسرائيل مئات الغارات على مختلف المناطق السورية منذ اندلاع الأزمة السورية منتصف شهر مارس 2011 وتركز أغلبها على مناطق العاصمة دمشق وريفها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحي ودمار كبير للممتلكات.
د ب أ
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