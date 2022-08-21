ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مقديشو إلى 21 قتيلا و117 مصابا

جدة - نرمين السيد - وبدأ الهجوم الذى شنّته المجموعة المرتبطة بتنظيم القاعدة بالأسلحة والقنابل مساء الجمعة واستمر يوماً واحداً، واحتجز على اثره العديد من الأشخاص داخل فندق "حياة" المعروف.

واعلنت القوات الأمنية انتهاء العملية ليلة السبت الأحد وقد قُتل كل المسلحين.

وقال الوزير عدن ان وزارته "أكدت سقوط 21 قتيلا و117 مصابا حتى الآن".

وساد الهدوء صباح الأحد المنطقة المحيطة بالفندق، فيما أقفلت الطرقات وسط انتشار أمنى كثيف، كما سعى عناصر الطوارئ وخبراء تفكيك المتفجّرات إلى تطهير المبنى وإزالة الأنقاض.

وتعرّض مبنى الفندق لأضرار جسيمة خلال تبادل إطلاق النار بين القوات الصومالية والمسلّحين، ممّا أدى إلى انهيار أجزاء منه وترك الكثير من الناس فى حالة من القلق على أقربائهم الذين كانوا داخله عندما بدأ الهجوم.

ويعد هذا أكبر هجوم على مقديشو منذ انتخاب الرئيس الصومالى الجديد حسن شيخ محمود فى مايو.

وكان الفندق مكاناً مفضّلاً للقاءات المسؤولين الحكوميين وكان داخله عشرات الأشخاص عندما اقتحمه مسلّحون.

وقال مفوض الشرطة عبدالحسن محمد حجار للصحافيين الأحد إنّ قوات الأمن أنقذت "106 أشخاص بينهم نساء وأطفال" خلال الحصار الذى انتهى قرابة منتصف الليل.