جدة - نرمين السيد - وأضافت جرانهولم، فى تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستنتج حوالى 12.7 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2023، ارتفاعًا من المعدل الحالى البالغ ما يقارب 12 مليون برميل يوميًا.
ونوهت إلى أن رفع إنتاج الولايات المتحدة للنفط يتعلق بالعرض والطلب، مشيرة إلى أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، تسببت فى ارتفاع الإقبال على ملايين البراميل من السوق العالمية، لذلك يتعين علينا تعويض هذه الكمية المفقودة من الوقود".
وتوقعت وزارة الطاقة الأمريكية فى وقت سابق من العام الجارى أن يرتفع إنتاج النفط إلى مستويات قياسية فى عام 2023.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الطاقة الأمريكية: سنحقق إنتاجا قياسيا فى النفط العام المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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