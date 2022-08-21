وزيرة الطاقة الأمريكية: سنحقق إنتاجا قياسيا فى النفط العام المقبل

جدة - نرمين السيد - وأضافت جرانهولم، فى تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستنتج حوالى 12.7 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2023، ارتفاعًا من المعدل الحالى البالغ ما يقارب 12 مليون برميل يوميًا.

ونوهت إلى أن رفع إنتاج الولايات المتحدة للنفط يتعلق بالعرض والطلب، مشيرة إلى أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، تسببت فى ارتفاع الإقبال على ملايين البراميل من السوق العالمية، لذلك يتعين علينا تعويض هذه الكمية المفقودة من الوقود".

وتوقعت وزارة الطاقة الأمريكية فى وقت سابق من العام الجارى أن يرتفع إنتاج النفط إلى مستويات قياسية فى عام 2023.