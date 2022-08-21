العالم اليوم - السفارة السعودية في تركيا توضح بشأن إصابة سعوديين في حادث

انتم الان تتابعون خبر السفارة السعودية في تركيا توضح بشأن إصابة سعوديين في حادث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 10:23 مساءً - أصدرت السفارة السعودية لدى تركيا، يوم الأحد، بيانا بشأن إصابة عدد من المواطنين السعوديين في حادث سير وقع في مدينة ريزا، شمالي البلاد، مؤكدة تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة.

وذكرت السفارة، أنها تلقت من الجهات المختصة التركية يوم السبت نبأ وقوع حادث مروري لحافلة تقل عدد من السياح في مدينة ريزا، نتج عنه إصابات متفرقة لعدد من الأشخاص، من بينهم مواطنون سعوديون.

وأشارت السفارة إلى أنها قامت في حينه بالوقوف على الحادث المؤسف لتقديم كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالتهم الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة.

وبينت السفارة أن 18 مواطنا سعوديا أصيبوا في الحادث، من بينهم 6 يرقدون في المستشفى، مؤكدة أنها تتابع بعناية مع الجهات المختصة حالتهم الصحية على مدار الساعة.

وأوضحت أن الباقين خرجوا من المستشفى، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة جراء الحادث، بحسب وكالة "واس".