العالم اليوم - بالصور.. حفل زفاف ثان لجينيفر لوبيز وبن أفليك

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. حفل زفاف ثان لجينيفر لوبيز وبن أفليك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 10:23 مساءً - حظيت أسرة وأصدقاء النجمين جينيفر لوبيز وبن أفليك، بفرصة رؤيتهما يتزوجان، من خلال حفل زفاف ثان أقاماه في نهاية هذا الأسبوع، بعد أن تزوجا بمفردهما في لاس فيغاس.

وكانت جينيفر لوبيز وبن أفليك قد تزوحا في لاس فيغاس الشهر الماضي، في وقت متأخر من الليل بكنيسة صغيرة. وكشف شخص مقرب من الزوجين إنهما هذه المرة أقاما حفل زفاف أمام الأصدقاء والعائلة في ولاية جورجيا الأميركية، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ووفقا لمجلة "بيبول" الأميركية، فقد أقيم حفل الزفاف في منزل أفليك خارج مدينة سافانا بولاية جورجيا، بحضور أطفالهم للمراسم يوم السبت.

وعندما تزوج النجمان الشهيران رسميا الشهر الماضي، شاركت لوبيز الخبر مع محبيها، عبر رسالتها الإخبارية "أون ذا جاي لو".

وكتبت لوبيز الشهر الماضي: "الحب جميل. الحب لطيف. واتضح أن الحب صبور. 20 عاما من الصبر". ووقعت باسم جينيفر لين أفليك.

واشتهرت لوبيز (53 عاما)، وأفليك (50 عاما)، في أوائل القرن الحادي والعشرين، ولعبا دور البطولة في فيلم "جيلي" عام 2003 و"جيرزي غيرل" عام 2004، وأصبحا مخطوبين لكنهما لم يتزوجا في ذلك الوقت.

وتابع المصورون المتطفلون الزوجين بشكل محموم منذ أن أعادا إحياء علاقتهما الرومانسية العام الماضي، من المراحل الأولى من الخطوبة، إلى الظهور الأول على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي الدولي العام الماضي، وشهر عسلهما الأخير في باريس.