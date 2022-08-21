10 وفيات و4832 إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع في الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 21 أغسطس 2022 10:10 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 10 وفيات، و4832 إصابة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الوبائي رقم 33 للعام الجاري، بانخفاض نسبته 18.6 بالمئة من الإصابات مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وبينت الوزارة في ملخص التقرير الأسبوعي خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 آب الحالي أن عدد فحوصات (بي سي آر) التي أجريت خلال الأسبوع بلغت 27312 فحصا، مقارنة مع 33625 فحصا خلال الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض حوالي 18.8 بالمئة، فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا الأسبوع 17.7 بالمئة.

وأشار الملخص إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات بلغ 96 حالة، مقارنة مع 82 حالة خلال الأسبوع السابق، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 4189 حالة، مقارنة مع 5187 حالة خلال الأسبوع السابق بانخفاض حوالي 19 بالمئة.

وأظهر الملخص أن عدد الجرعات التي أعطيت خلال الأسبوع 33 في الجرعة الأولى 2088 جرعة، والجرعة الثانية 1518، والجرعة الثالثة 1151، بمجموع 4757 جرعة مقارنة مع 5235 جرعة خلال الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض حوالي 9 بالمئة.

ووصل المجموع الكلي للجرعة الأولى 4817036 بنسبة حوالي 75.2 بالمئة من الفئة المستهدفة 18سنة فما فوق، أما الجرعة الثانية فبلغت 4553873 بنسبة 71 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والجرعة الثالثة 675256 جرعة.

وعن التطعيم في الفئة العمرية من 12 إلى17 سنة، بينت الوزارة أن عدد متلقي الجرعة الأولى بلغ 238406 متلقين بنسبة 25 بالمئة، والجرعة الثانية 203294 متلقيا وبنسبة 20 بالمئة، بينما التطعيم في الفئة العمرية من 5 إلى11 سنة، فقد بلغ في الجرعة الأولى 331 جرعة، وفي الثانية 230 جرعة.