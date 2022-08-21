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نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر اربد : 3 طالبات اردنيات يكملن حفظ القرآن الكريم على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 21 أغسطس 2022 10:10 مساءً - دوت الخليج :- اتممن 3 طالبات من مركز حوفا القرآني في إربد حفظ القرآن الكريم كاملا اليوم الاحد .
وسمعن الطالبات آخر الآيات على مشرفتهن في رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، بحضور أهاليهن ومشرفة الحلقات في المركز وأعضاء من الهيئة الإدارية ومشرف حلقات الشفيع وعدد من طلاب وطالبات المركز.
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