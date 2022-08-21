دفع مخالفات المرور الكويت (الإدارة العامة) استعلام عن مخالفات المرور بالرقم المدني

دفع مخالفات المرور الكويت هذه الخدمة تساعد المواطنين الكويتيين والمقيمين وأصحاب الأعمال على دفع المخالفات في الوقت المناسب لتجنب إضافة رسوم تأخير إلى رسوم المخالفات المرورية، كما يتم توفير الوصول إلى الخدمات للمواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال من قبل وزارة الداخلية الكويتية في طرق دفع المخالفات المرورية في الكويت، وسوف نوضح لكم طريقة دفع مخالفات المرور في دولة الكويت.

طريقة دفع مخالفات المرور الكويت أون لاين

ومن جانبها أوضحت وزارة الداخلية في دولة الكويت عن خطوات دفع المخالفات المرورية للمواطنين والمقيمين وذلك بشكل بسيط وسهل دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان حيث يتم دفع المخالفات من خلال الخطوات الوردة بالأسفل على النحو التالي :-

يتم تسجيل الدخو من أجل دفع مخالفات المرور

من الممكن دفعها في أقرب مركز خدمة مرورية في الطريق

من الممكن دفعها في قسم التحقيق في محافظات الكويت المختلفة

من الممكن دفع المخالفة وقت حدوثها في قسم التحقيق

يمكنك دفع المخالفة من خلال هيئة تنفيذ الأحكام، وفي حالة إحالة المخالفة إلى المحكمة بشكل غير مباشر، يمكن للمواطنين الطعن في الحكم الصادر أو دفع المخالفة.

خطوات دفع مخالفات المرور للشركات

هذا وقد قامت وزارة الداخلية فى دولة الكويت بتسهيل دفع المخالفات المرورية التى تم تسجيلها على أصحاب الشركات على المركبات التابعة لهم وذلك عبر موقع وزارة الداخلية على النحو التالى :-