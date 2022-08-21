نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفع مخالفات المرور الكويت (الإدارة العامة) استعلام عن مخالفات المرور بالرقم المدني في المقال التالي
دفع مخالفات المرور الكويت هذه الخدمة تساعد المواطنين الكويتيين والمقيمين وأصحاب الأعمال على دفع المخالفات في الوقت المناسب لتجنب إضافة رسوم تأخير إلى رسوم المخالفات المرورية، كما يتم توفير الوصول إلى الخدمات للمواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال من قبل وزارة الداخلية الكويتية في طرق دفع المخالفات المرورية في الكويت، وسوف نوضح لكم طريقة دفع مخالفات المرور في دولة الكويت.
طريقة دفع مخالفات المرور الكويت أون لاين
ومن جانبها أوضحت وزارة الداخلية في دولة الكويت عن خطوات دفع المخالفات المرورية للمواطنين والمقيمين وذلك بشكل بسيط وسهل دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان حيث يتم دفع المخالفات من خلال الخطوات الوردة بالأسفل على النحو التالي :-
- يتم تسجيل الدخو من أجل دفع مخالفات المرور
- من الممكن دفعها في أقرب مركز خدمة مرورية في الطريق
- من الممكن دفعها في قسم التحقيق في محافظات الكويت المختلفة
- من الممكن دفع المخالفة وقت حدوثها في قسم التحقيق
- يمكنك دفع المخالفة من خلال هيئة تنفيذ الأحكام، وفي حالة إحالة المخالفة إلى المحكمة بشكل غير مباشر، يمكن للمواطنين الطعن في الحكم الصادر أو دفع المخالفة.
خطوات دفع مخالفات المرور للشركات
هذا وقد قامت وزارة الداخلية فى دولة الكويت بتسهيل دفع المخالفات المرورية التى تم تسجيلها على أصحاب الشركات على المركبات التابعة لهم وذلك عبر موقع وزارة الداخلية على النحو التالى :-
- تسجيل الدخول الى “موقع وزارة الداخلية الكويتية “.
- قم بالضغط على قائمة “الخدمات الإلكترونية”.
- قم بالضغط بعد ذلك على كلمة “الإدارة العامة للمرور”.
- قم بالضغط على أيقونة مخالفات المرور.
- ومن ثم الدخول على علامة الاستعلام عن المخالفات
- قم بالضغط على مربع دفع المخالفات.
- يتم تفعيل خيار “الشركات”.
- أدخل الرقم الموحد للشركة في الخانة المحددة.
- انقر فوق مربع “الاستعلام”.
- عرض المخالفات المرورية ضد الشركة.
- انقر فوق مربع “الدفع الإلكتروني” لتأكيد إمكانية دفع المخالفة المرورية إلكترونيًا.
- حدد طريقة دفع ممكنة من طرق الدفع المتاحة على الموقع.
- يتم كتابة بيانات البطاقة المصرفية ثم أكمل الدفع عبر الإنترنت .
- في الحالات التي يتعذر فيها الدفع الإلكتروني قم بمراجعة مراكز الخدمة أو إدارات التحقيق في المخالفات بالمحافظات حتى تقوم الشركة بدفع المخالفات المرورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دفع مخالفات المرور الكويت (الإدارة العامة) استعلام عن مخالفات المرور بالرقم المدني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.