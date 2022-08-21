دفع مخالفات التدخين الكويت 2022 عبر موقع الهئية العامة للبيئة فى الكويت وخطوات الحصول على تراخيص البناء بلدية الكويت e.gov.kw

يبحث الكثيرون من المقيمين في الكويت وكذلك المواطنين عن خطوات دفع مخالفات التدخين بشكل إلكتروني وذلك من خلال موقع الهيئة العامة للبيئة والتي تعتبر هيئة حكومية تعمل على حماية للبيئة في دولة الكويت وتطبيق القوانين الخاصة بهذا الأمر على الأراضي الكويتية حيث إنه هئية عامة لها شخصية اعتبارية حكومية ولها اختصاص عام على شؤون البيئة بالدولة، تحت إشراف مجلس الوزراء، وتحت إشراف مجلس البيئة، وسوف نتعرف في هذا المقال على مخالفات البلدية للأفراد والمطاعم في الكويت.

مخالفات البلدية للأفراد الكويت

يمكن لأي مواطن أو مقيم في الكويت الاستعلام والدفع إلكترونيًا لمخافات البلدية للأفراد بالكويت، من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للكويت، ويمكنه دفع المخالفات البلدية للأفراد في الكويت باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة الكويت.

قم بالضغط على علامة التبويب المواطنون والمقيمون.

حدد مربع الأسرة والأفراد.

قم بالضغط على خدمة الاستعلام والدفع الكترويناً لمخالفات البلدية.

انقر فوق رمز بدء الخدمات الإلكترونية.

مخالفات البلدية للمطاعم

بالنسبة لمخالفات بلدية المطاعم في دولة الكويت، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد عن 10 دينار كويتي في اليوم.

لن يتم تنفيذ القرا اللاحق للحكم بعد انتهاء فترة التنفيذ التي تحددها حكومة البلدية.

تتعدد الغرامة بعدد المخالفات وقرار وقف تنفيذ القرار غير مسموح به ، بحسب المعلومات التي نشرتها الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

تراخيص البناء بلدية الكويت

اتبع هذه الخطوات لتقديم تصريح البناء عبر الإنترنت في مدينة الكويت: