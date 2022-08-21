psa.ac.ae الرابط لإلكتروني لتقديم كلية الشرطة في إمارة الشارقة وكذلك أكاديمية العلوم الشرطية بالإمارة لقبول وتسجيل دفعة جديدة من الضباط المتخصصين والمتميزين في العلوم الشرطية والذين يكونوا مؤهلين بالشكل اللائق للعمل في الدوائر والدواوين الحكومية وخدمة الوطن وقد أعلنت الكلية عدد من الشرط التي يجب توافرها للمسجلين والراغبين في الالتحاق بالكلية العريقة، ويتطلع كل طالب للتعرف على سلم رواتب الرتب للخريجين منها والتعرف على مميزاتها كذلك.

كلية الشرطة وشرف العمل العسكري

تقوم الكلية الشرطية بتقديم كل ما يقوم بتأهيل الطالب لحفظ الأمن وتقديم الخدمة اللائقة إلى مجتمعه ووطنه، حيث تقوم بتقديم جميع البرامج التأهيلية والتدريبية الحديثة التي تجعل الخريجين منها بالكفاءة الكافية للعمل في العديد من المهام المنوطين بها داخل الوطن، وتكون شروط الكلية هي الشروط العامة للعمل العسكري من اللياقة والالتزام ليتم التأهيل بالشكل اللائق.

[psa.ac.ae] تقديم كلية الشرطة بالشارقة 1444 سلم رواتب أكاديمية العلوم الشرطية

وقد أعلنت كلية الشرطة في إمارة الشارقة بفتح باب التسجيل الإلكتروني في الرابط الخاص بها لقبول دفعة جديدة من الطلاب الذين يتم تأهيليهم بالشكل اللائق في الكلية، وكذلك اكاديمية العلوم الشرطية، وقد شددت على الالتزام التام بالشروط والمعايير الخاصة بالعمل الخدمة الحساس التي يتم الالتحاق به.

المقومات العامة للتسجيل في الشرطة شروط أكاديمية العلوم الشرطية يجب أن يكون لديه ملكة التعامل بلباقة مع الآخرين.

يكون لديه ملكة حل المشكلات والتعامل مع فئات المجتمع.

يجب أن يكون حسن السير والسلوك.

يكون على الإناث المتقدمين تقديم موافقة من ولي الأمر.

يجب على الذكور تقديم الموقف من التجنيد. يكون الشرط الأول أن يكون من الجنسية الإماراتية.

لا يزيد العمر عن 22 عام.

يكون معدل الطلب لا يقل عن 70% بالثانوية.

لا يجب أن يقل الطول عن 170 سم.

يكون لائق طبيا.

يجب اجتياز كافة الاختبارات الشخصية والبدنية.

لا يكون تم طرده من قبل من كلية عسكرية.

ما هي الرتب التي يحصل عليها الخريجين

ماجيستير في إدارة الشرطة.

ديبلوم في إدارة الشرطة.

يحصل على بكالوريوس في العلوم الشرطية التطبيقية.

يحصل على دبلوم في العدالة الجنائية.

ماجيستير في العدالة الجنائية.

ما هي متطلبات الدخول في كلية الشرطة بإمارة الشارقة

يكون عند المقابلات الشخصية على الطالب إحضار الوثائق التالية:

أصل شهادة الميلاد مع صورة منها.

جواز سفر وصورة منه، ويجب أن يكون ساري في الصلاحية.

تقديم 6 صور شخصية مقاس 4*6 سم

يتم تقديم خلاصة القيد (نسخة اصلية) مع صورة منها.

يقوم بتقديم بطاقة الهوية وصورة منها.

يتم تقديم صورة من المؤهل الدراسي وأصل مصدق عليه من وزارة التربية والتعليم.

يقوم بتقديم شهادة بحسن السير والسلوك صادرة من أحد الدوائر الأمنية.

ما هو سلم رواتب شرطة الشارقة psa.ac.ae

يحصل نائب المدير العام على راتب يبلغ 2600 درهم إماراتي.

كما يحصل المدير العام على راتب شهري يبلغ 3000 درهم إماراتي.

يبلغ راتب مدير الفروع حوالي 1400 درهم إماراتي.

ويبلغ الراتب الذي يحصل عليه رئيس الدائرة حوالي 1600 درهم إماراتي.

يحصل مدير الإدارة على راتب يبلغ قيمته 2200 درهم إماراتي.

وكذلك يحصل نائب مدير الإدارة راتب قيمته تبلغ 1800 درهم إماراتي.

الوكيل المساعد يتقاضى راتب شهري قيمته تبلغ 3600 درهم إماراتي، وكذلك يتقاضى القائد العام نفس الراتب.

بينما الوكيل يتقاضى راتب شهري يبلغ 4000 درهم إماراتي.

المساعد العام يحصل على راتب شهري يبلغ قيمته 7500 درهم إماراتي، ويحصل على مكافأة قيمتها 3600 درهم إماراتي.

الرائد يحصل على راتب شهري قيمته 12000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى الحصول على مكافأة قيمتها تبلغ 5700 درهم إماراتي.

رتبة العقيد يتقاضى راتب شهري بقيمة 25000 درهم إماراتي، بجانب الحصول على مكافأة قيمتها تبلغ 59000 درهم إماراتي.

رتبة العميد يحصل على راتب شهري قيمته تبلغ 35000 درهم إماراتي.

يتقاضى رتبة اللواء على راتب شهري قيمته تبلغ 45000 درهم إماراتي.

رتبة الفريق يحصل على راتب شهري بقيمة 62000 درهم إماراتي.

ويتقاضى رتبة الفريق الأول راتب شهري قيمته تبلغ 73000 درهم إماراتي.

كيفية التقديم كلى أكاديمية العلوم الشرطية psa.ac.ae