عااجل ننشُر درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 للتقديم فى جميع الجامعات والمعاهد المصرية لطلاب الثانوية العامة

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 يتواصل حولها طلاب شهادة الثانوية حول التعرف عليها بعد ان بدء العمل على استقبال رغبات الطلاب على تنسيق المرحلة الثانية لليوم الرابع على التوالي، حيث لم يعد أمام الطلاب سواء 24 ساعة من الان على إغلاق أبواب التسجيل على تلك المرحلة على ان نوافيكم ونستعرض امام حضراتكم الان طرق وخطوات تسجيل رغبات الطلاب على تلك المرحلة

درجات تنسيق المرحلة الثانية

ستكون الفرصة الاخيرة امام الطلاب على التسجيل على مقعد من مقاعد تنسيق المرحلة الثانية مساء يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الثاني والعشرون من أغسطس حيث اكدت وزارة التعليم والبحث العلمي المصرية على ان مساء يوم الغد عند تمام السابعة مساءً ينتهي رسمياً عمليات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية دون اصدار اي قرار يتعلق بمد فترة التسجيل على تلك المرحلة، حيث قد أشار مصدر رسمي داخل وزارة التعليم العالي على وصول أعداد الطلاب المتقدمين حتى الآن على تنسيق المرحلة الثانية الى 180 الف طالب وطالبة على ان يتواصل العمل من قبل موقع التنسيق حتى الآن على استقبال رغبات الطلاب بعدما وصل الحد الادني الخاص بالنسبة لطلاب شعبة ادبي الى 238 درجة اي 58% بينما قد وصل الحد الادني بالنسبة لطلاب شعبة علمي الى 246 درجة أي 60%، على ان ننقل الان ونتابع أمام حضراتكم من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان خطوات تسجيل رغبات الطلاب على تلك المرحلة اون لاين

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية اون لاين وبشكل الكتروني حتي مساء يوم الاثنين الموافق 22 اغسطس على النحو الذي جاء على الشكل التالي:-