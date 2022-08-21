نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد جواز السفر السعودي من خلال منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد جواز السفر السعودي من خلال منصة أبشر، لضمان العيش الكريم والتمتع بأعلى درجات الراحة والأمان، تسعى المملكة العربية السعودية باستمرار إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين في جميع الإجراءات والخدمات التي توفرها لهم. فعملت على إتمام عدد كبير من الخدمات الحكومية التي توفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.

ومن أبرز ما قامت به هو تأسيس منصة أبشر الإلكترونية التي تشتمل عدد كبير من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون باستمرار. فقد قامت وزارة الداخلية السعودية بالسماح بتنفيذ بعض من الخدمات إلكترونياً. وفي مقالنا سنوضح طريقة تجديد جواز السفر السعودي عن طريق أبشر دون الذهاب إلى مكاتب الجوازات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توضيح كيفية تجديد تأشيرة الزيارة وتمديدها.

شروط تجديد جواز السفر سعودي

هناك عددًا من الشروط التي يجب الحرص على تطبيقها قبل الإقدام على عملية تجديد جواز السفر قد وضعتها السلطات في المملكة العربية السعودية، وقد جاءت هذه الشروط كالتالي:

لا بد من وجود حساب مفعل على منصة أبشر الإلكترونية.

يجب التسجيل في العنوان الوطني.

يشترط تسديد رسوم الخاصة بتجديد جواز السفر ووقد تم إتاحة دفعها إلكترونياً.

لا بد من توفير بصمة وصورة.

يجب تسديد المخالفات مرورية في حال وجودها أولاً قبل طلب تجديد جواز سعودي (يمكنك الاستعلام عن المخالفات وتسديدها إلكترونياً من خلال منصة أبشر أيضاً).

كما يشترط أن يكون صاحب الجواز موجود في المملكة عند التجديد.

لا بد من إحضار جواز السفر القديم عند تجديد الجواز والحصول على الجديد.

يجب على الأبناء من هم أقل من 21 عام الحصول على موافقة ولي أمرهم عند إصدار الجواز أو عند تجديده، ويستثنى من ذلك الابن المتزوج.

يستطيع الأب تجديد جواز الأبناء دون سن 21 عام وغير المتزوجين.

كيفية تجديد جواز السفر السعودي عن طريق أبشر

مكنك تجديد جواز السفر في أي مكان من خلال بوابة أبشر. وتستغرق عملية طلب التجديد دقائق قليلة، فيمكنك اتباع الخطوات التالية لتجديد الجواز بعد الاتصال بالإنترنت:

قم بالدخول إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية واختر خدمات، ثم خدمات إلكترونية للأفراد.

سجل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختر خدمات ثم الجوازات من قائمة خدماتي، ثم قم بالضغط على خدمة تجديد جواز السفر السعودي.

قم بكتابة اسم المستفيد من الخدمة.

انتظر حتى تظهر بيانات تجديد جواز السفر، ثم قم بتأكيدها.

عليك اختيار مدة صلاحية تجديد الجواز سواء كانت خمس سنوات أو عشر سنوات.

حدد مكان استلام الجواز من أحد فروع إدارة الجوازات في المملكة التي تناسبك أو من خلال خدمة واصل عبر البريد السعودي.

قم بتأكيد الطلب بالضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

الآن اضغط على تأكيد الطلب.

عليك طباعة نسخة مصورة من الجواز،لتسليمها إلى البريد السعودي أو إدارة الجوازات حتى تتمكن من استلام الجواز الجديد.

رسوم تجديد جواز السفر السعودي

حددت الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية الرسوم الخاصة بتجديد جواز السفر اعتماداً على المدة التي يرغب المواطن بتجديدها، فللمواطن حرية الاختيار في تحديد المدة. ويتم سداد رسوم التجديد من خلال منصة أبشر للتسهيل على المواطنين والمقيمين ولسرعة عملية التجديد سهولة. وجاءت هذه الرسوم لتجديد الجواز السعودي على النحو التالي:

300 ريال سعودي، رسوم تجديد الجواز لمدة 5 سنوات. 600 ريال سعودي، رسوم تجديد الجواز لمدة 10 سنوات.

ولا بد من إحضار بطاقة الهوية إلى جانب جواز السفر القديم عند استلام جواز السفر الجديد. بالإضافة إلى أنه لا بد من تواجد صاحب الطلب داخل المملكة العربية السعودية، وأن تكون بطاقة الهوية خاصته سارية المفعول كي يتمكن من استلام جواز سعودي ساري المفعول.

كيفية تمديد تأشيرة الزيارة عن طريق منصة أبشر

يمكن لجميع مستخدمي منصة ابشر الإلكترونية تمديد تأشيرة الزيارة من خلال خطوات بسيطة قد أتاحتها المديرية العامة للجوازات. حيث دعت المديرية العامة للجوازات لكل من يملك تأشيرة زيارة قاربت على الانتهاء، أو من تجاوزت مدة إقامته بالمملكة المدة الكاملة والمحددة للزيارة، القيام بتجديد تأشيرة الزيارة إلكترونياً بعد تسديد الرسوم المحددة. وتستغرق عملية التجديد والرد من 24 إلى 48 ساعة عمل من تقديم الطلب. ويمكنك تمديد تأشيرة الزيارة عن طريق منصة أبشر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

عليك الدخول إلى منصة أبشر أفراد من خلال متصفح الإنترنت وليس عبر التطبيق الإلكتروني.

قم بتسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة السر والرمز المرئي، ثم قم بإدخال رمز التحقق الذي سيتم إرساله إلى الهاتف.

قم باختيار خدمات من خدماتي، ثم اختر الخدمات العامة من القائمة الظاهرة أمامك.

اضغط على الرسائل والطلبات، ثم اختر القطاع وهو المديرية العامة للجوازات.

قم باختيار الخدمة وهي مشاكل التأشيرات.

في خانة الموضوع قم بإدخال عنوان الرسالة.

ثم قم بكتابة تفاصيل الموضوع وتوضيح المشكلة في خانة رسالة/ معاملة. ويجب أن تكون كتابتك للمشكلة واضحة ولا تتجاوز 1024 كلمة.

في حقل عنوان المرفق، عليك كتابة عنوان المرفق. عليك تجنب كتابة جميع الرموز مثل (النقطة أو الفاصلة أو * – / ) في خانة العنوان والموضوع وعنوان المرفق.

أخيراً قم بتحميل المرفقات الموضحة أدناه، انقر على اختيار الملف ثم قم باختيار التنزيلات لتحميل المرفقات أو الكاميرا لتصوير المرفقات، ثم اضغط على رفع، وبعد ذلك إرسال.

المرفقات المطلوبة لتجديد تأشيرة الزيارة عن طريق منصة أبشر

إرفاق صورة من إقامة أو هوية الكفيل. صورة عن جواز السفر. صورة تأشيرة الزيارة تتضمن رقم الحدود. لا بد من إضافة لقطة للشاشة، والتي توضح الملاحظة التي ظهرت لك على أبشر في حال عدم إمكانية التمديد. لا بد من تحميل جميع المرفقات بملف صيغة PDF.

كان هذا كل ما لدينا من معلومات حول تجديد جواز السفر السعودي من خلال منصة أبشر، وكذلك شروط تجديد الجواز والرسوم المفروضة على هذه الخدمة. بالإضافة إلى التعرف على كيفية تجديد تأشيرة الزيارة وتمديدها.