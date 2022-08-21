لينك استخراج نتائج الصف السادس الاعدادى الدور الاول 2022 من موقع http://epedu.gov.iq/بالرقم الامتحانى

لينك استخراج نتائج الصف السادس الاعدادى الدور الاول 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقى بالرقم الامتحانى، من اكثر الموضوعات اهمية فى العراق فى الوقت الحالى انها نتائج الصف السادس الاعدادى الدور الاول لعام 2022 بالرقم الامتحانى من موقع وزارة التربية والتعليم فى العراق حيث يفصلنا ايام قليلة على ظهور النتائج عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق فى الفترة المقبلة ويبحث كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور حول موعد ظهور النتائج وطرق الحصول عليها من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق ونرصد لكم الان طرق استخراج نتائج الصف السادس الاعدادى الدور الاول لعام 2022 بالرقم الامتحانى على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم لكل المحافظات فى العراق .

طرق استخراج نتائج الصف السادس الاعدادى فى العراق

عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز نرصد لكم الان طرق استخراج نتائج الصف السادس الاعدادى الدور الاول فى العراق لعام 2022 لكل المحافظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق حيث يحظى الامر على اهتمام العديد من الطلبة والطالبات فى مختلف المحافظات فى العراق ويريد كل الطلبة والطالبات فى استخراج النتائج فى وقت سريع من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق ونرصد لكم الان الطريقة الاستعلام عن النتائج والطريقة هى :-

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك تختار نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادى.

تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب.

موعد ظهور نتائج الصف السادس الاعدادى فى العراق

بشكل مؤكد تم الانتهاء من تصحيح كل مواد الصف السادس الاعدادى فى العراق فى كل المحافظات وتتم حاليا عملية مراجعة كل الدفاتر تمهيدا لاعلان النتائج بشكل رسمى عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم ومن المتوقع اعلان النتائج على الموقع ذاته فى خلال الايام القليلة المقبلة لكل الطلاب على الانترنت .