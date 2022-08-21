نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات تكشف أحدث المعلومات عن وحش ابل القادم iPhone 14 Pro وتوقعات سعره في الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع مرور الوقت اقترب موعد إصدار هاتف أيفون 14 برو ماكس الجديد حيث أنه يتوقع العديد من الخبراء أن هذا الهاتف سوف يكون من أفضل الهواتف التي تم إصدارها في اخر خمس سنوات ومن المتوقع أن يتم إصدارة في نهاية شهر أكتوبر أو في شهر سبتمبر فكل الأمر سوف يكلفك اربعه اشهر بذلك ملايين حول العالم ينتظرون مواعيد إصدار هذا الهاتف وتم الإعلان عن بعض المواصفات الخاصة به وبعض العيوب المتوقعة من خلال المواقع الرسمية.

تسريبات تاريخ إصدار أيفون 14 pro max

من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يكون في هذا الهاتف الكثير من ترقيات في الكاميرا وتم إعادة تصميم الجهاز حتى يتميز الطراز عن طريق تحديث الكاميرا الأمامية كما أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن ألوان جديدة في هذا الجهاز ويتضمن اللون الأرجواني كما أن الشاشة سوف تكون مقاومة للماء، ومقاومة للغبار وكل المؤشرات المعلنة إلى الفترة الحالية توضح انه خلال شهر سبتمبر سوف يتم الإعلان عن كل التفاصيل التي انتظرها العديد من المستخدمين..

سعر ايفون 14 برو ماكس

وخلال هذا المقال سوف نوضح لكم أبرز التفاصيل الخاصة بأسعار هاتف ايفون 14 برو ماكس حيث انه وصل سعر الهاتف في مصر وهذه الأسعار كلها متوقعة وصل الى 24,000 جنيه مصري وهذا بالنسبة للهاتف بمساحة 256 جيجا بايت أما بالنسبى إلى الهاتف بحجم 512 جيجا بايت فوصل سعره الى 28,000 جنيه.

كما أن سعر الهاتف الولايات المتحدة الأمريكية يتراوح ما بين 1100 دولار إلى 1400 دولار وهذا بالنسبة للمساحة 256 جيجا بايت

وفي النهاية كل هذه الأسعار أسعار توقعية قريبة إلى حد ما من الأسعار الحقيقية ولكن كل الأسعار الحقيقية سوف تتوفر على الموقع بمجرد أن يتم عقد المؤتمر.