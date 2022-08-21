نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر results رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني واسمك الرباعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 الذي يدور حوله البحث عشرات الآلاف من الطلاب الآن على مستوى جميع المحافظات العراقية بعد الإعلان منذ قليل على صفحة وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمية على الفيس بوك على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات للتأكد التصريحات الرسمية على ان العد التنازلي على اعلان ظهور نتائج الطلاب السادس الإعدادي بالعراق قد بدا، عليه ننقل ونتابع أمام حضراتكم الان خطوات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022

الجميع فى العراق فى ترقب كبير حول تفعيل رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 وذلك بعدما اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مؤخر على بدء عمليات التصحيح ورصد الدرجات بداية من يوم 9أغسطس فى كل المحافظات العراقية للتأكد الوزارة على الانتهاء بشكل كبير جميع تلك العمليات لتبدأ فى الوقت الحالي وزارة التربية والتعليم على بدء أعمال التدقيق، عليه ننقل نتابع مع حضراتكم الان طرق الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

سيتمكن كل الطلاب من إجراء الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 دور فور الانتهاء من عمليات الرصد الجارية فى الوقت الحالي لتأتي طرق الحصول على تلك النتائج على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

البدء فى إدخال الرمز المرئي فى الخانة المخصصة لها

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال الرقم الامتحاني الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

ابدء فى ادخال الشعبة ان كنت من طلاب شعبة الأدبي أو العلمية الأيقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة استعلام حتى تكون أمامكم على الفور النتائج معلنة بنجاح

علماً على ان نتائج الطلاب فى الصف السادس الاعدادي سيتم البدء فى العمل على إعلانها بشكل تدريجي فى كل المحافظات خلال الأسبوع الجاري حيث يجري الآن الاستعداد تجاه اعتماد ظهور نتائج الطلاب التي سيتم إعلانها أمام الجميع فور انتهاء كل الإدارات التعليمية العراقية من عمليات الجرد والتصحيح الجارية حتى الآن فى كل المحافظات العراقية