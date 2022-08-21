هنا..  رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع https://fany.emis.gov.eg/

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني، العديد من طلاب تلك المرحلة التعليمية بصدد البحث خلال هذا التوقيت عن النتيجة للدبلوم، وذلك من كافة التخصصات، بعد ما قد تم الإعلان من قبل الجهات المسؤولة بالتعليم عن قرب الكشف عن النتيجة خلال ساعات، وهو ما يزيد من قلق الطلاب حيث أنهم يهتمون بمعرفة أهم المعلومات عن نتائج الاختبارات الخاصة بهم، وفيما يلي البيان الكامل وكما قد صدر عن التعليم وشؤون التعليم الفني حول أهم ما يخص النتيجة، كما سنوضح ما يمكن أن يقوم به الطالب للاستفسار حول النتيجة بشكل إلكتروني.

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

أنهت مختلف الكنترولات وعلى مستوى المحافظات المصرية كل أعمالها الخاصة بالتصحيح لمختلف المواد الدراسية، سواء لنظام التعليم الخمس سنوات، أو لنظام الثلاث سنوات، للمدارس الصناعية، والزراعية، أو التخصص التجاري، ومما قد قررته الجهات المعنية أن يتم الكشف عن معلومات النتيجة لكل طالب خلال الأسبوع الجاري، وفيما يلي نوضح كيفية الاستعلام عن النتيجة بطريقة بسيطة أون لاين عبر الإنترنت، وهو ما صرح به المسؤولون حيث تتوجه بإرشاد الطلبة والطالبات إلى ضرورة أن تكون هناك متابعة يومية للموقع الإلكتروني للوزارة، خاصة وأن هناك احتمالية لظهور النتيجة، وذلك في أي وقت خلال الأيام بل الساعات القادمة.

خطوات استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

يستطيع كل طالب أن يتبع الخطوات التالية، وذلك كي يستعلم عن النتيجة خلال لحظات، وأهم الخطوات ما سنقوم بعرضه عبر الآتي من تلك النقاط المقبلة:

الخطوة الأولى يقوم فيها الطالب بالتعامل مع بوابة التعليم الفني ، حيث أنه من خلاله سينتقل على الفور لموقع التربية والتعليم.

التوجه بعد ذلك لقسم النتائج.

يحدد الطالب نتيجة الدبلوم لدور أغسطس.

التوجه لنموذج البيانات المرفق بالصفحة التالية.

تعبئة مختلف البيانات المطلوبة، والتي من خلالها سيكون من السهل استخراج النتيجة.

التحقق سريعا من كل المعلومات المدخلة.

خلال لحظات من إرسال كل البيانات، ظهر نتيجة الطالب عن المواد التي قد تخلف فيها بالدور الأول.

من حق الطالب طباعة النتيجة لإثبات نجاحه بالاختبارات بدور أغسطس.

كما أنه ما زال طلاب الدبلومات الفنية الدور التاني يبحثون عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات كما أنه صرح بعض من مصادر وزارة التربية والتعليم عن قرب صدور نتيجة الدبلومات الفنية الدور التاني وسوف يتم اعتمادها الدكتور رضا حجازي وزير التعليم الجديد وسوف يتم ظهور النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المصرية