إصابة 4 أشخاص إثر خروج ترام عن مساره فى شرق ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت متحدثة باسم الشرطة إن ترام خط 5 خرج عن مساره عند أحد المنحنيات القريبة من قلب المدينة.

وفجأة سقط نصف الترام الذى يبلغ وزنه آلاف الأطنان بعرض الشارع وكادت كابينة القيادة أن تلامس واجهة منزل تسكنه أكثر من عائلة حيث لم تزد المسافة الفاصلة بينهما عن سنتيمترات قليلة الأمر الذى أصاب المارة بالفزع، وفقا لتصريحات المتحدثة.

وذكرت المتحدثة أن سبب خروج الترام عن المسار لا يزال غير معروف بعد وأضافت: "كان يمكن أن يصبح الأمر أسوأ من ذلك بكثير، لكن كان هناك حظ فى هذه الحادثة"، ونوهت بأن حركة سير العديد من السيارات وسائقى الدراجات والمشاة سارت بشكل طبيعى فى المنطقة.

وهرعت قوات الإنقاذ والإطفاء والشرطة بقوات كبيرة إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأفادت السلطات المحلية فى المدينة بأن هؤلاء المصابين هم ثلاثة ركاب وسائق الترام وأن إصاباتهم طفيفة "لكن الواضح أن الخسارة المادية جسيمة ومنها الخسائر فى الترام وحده".