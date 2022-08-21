العراق: استخراج 6 مصابين و4 وفيات من تحت ركام حادث القطارة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة -فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن وزير الصحة هانى موسى العقابى يتقدم بأحرّ التعازى لأسر ضحايا الحادث الأليم الذى وقع فى محافظة كربلاء المقدسة، موضحة أن جميع الإصابات تلقت الرعاية الطبية اللازمة من قبل فرق متخصصة.
وفى السياق، قدم رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى تعازيه فى ضحايا قطارة الإمام على "عليه السلام".
وقال الحلبوسى - فى تغريدة على مو قع "تويتر" "نتقدم بتعازينا لذوى ضحايا حادث الانهيار الذى حصل فى مزار (قطارة الإمام على عليه السلام)، سائلين المولى العزيز السلامةَ والشفاءَ للمصابين".
وأضاف الحلبوسى "كما نشدُّ على أيدى الأبطال من الدفاع المدنى وهم يستمرون فى عمليات الإنقاذ منذ يوم أمس".
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