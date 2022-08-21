صربيا تلوح بالتدخل لحماية صرب كوسوفو إذا لم يتحرك الناتو

جدة - نرمين السيد - وجاء الخطاب النارى الذى ألقاه الرئيس فوتشيتش، فى أعقاب انهيار المحادثات السياسية بين قادة صربيا وكوسوفو فى وقت سابق من هذا الأسبوع بوساطة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".

وأشرف الاتحاد الأوروبى على سنوات من المحادثات غير الناجحة لتطبيع العلاقات، قائلا إن هذا أحد الشروط المسبقة الرئيسية لكوسوفو وصربيا لعضوية التكتل المكون من 27 دولة فى نهاية المطاف.

وقال الزعيم الصربى: "ليس لدينا مكان نذهب إليه، نحن محاصرون، سننقذ شعبنا من الاضطهاد والمذابح إذا لم يرغب الناتو فى ذلك".

كما زعم فوتشيتش أن "عصابات ألبان كوسوفو" بحاجة إلى منعها من العبور إلى شمال كوسوفو، حيث يعيش معظم صرب كوسوفو. لم يقدم أى دليل على هذا الادعاء.

تمركز ما يقرب من 4000 من قوات حفظ السلام بقيادة "الناتو" فى كوسوفو عقب حرب 1998-1999، وأى تدخل مسلح هناك من قبل صربيا سيعنى تصعيدا كبيرا للنزاع المحتدم فى أوروبا.

بعد انهيار المحادثات التى توسط فيها الاتحاد الأوروبى، نشرت قوات "الناتو" لحفظ السلام فى كوسوفو على الطرق الرئيسية فى شمالها، قائلة إنها مستعدة لحماية حرية الحركة لجميع الأطراف.

تصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو من جديد الشهر الماضى عندما أعلنت حكومة كوسوفو بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتى أن وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة فى إقليم كوسوفو، ويجب استخراج وثائق من خلالها.