جيل بايدن تغادر الحجر الصحى بعد نتيجة فحص كورونا سلبية

جدة - نرمين السيد - وكشفت إليزابيت ألكسندر فى بيان أن "السيّدة الأولى ستغادر كارولاينا الجنوبية إلى ديلاوير فى فترة لاحقة من النهار بعدما عزلت نفسها لفترة خمسة أيام وتلقّت نتيجة سلبية لفحصى كوفيد-19 متتاليين".

وعانت جيل بايدن (71 عاما) التى أعلنت إصابتها بكوفيد-19 الثلاثاء "أعراضا خفيفة"، بحسب البيت الأبيض.

وعزلت نفسها فى كارولاينا الجنوبية فى جنوب شرق الولايات المتحدة حيث كانت تمضى إجازة مع زوجها جو بايدن الذى كانت نتيجة فحصه سلبية وتسنّى له مواصلة أنشطته.

وتلقّت السيدة الأمريكية الأولى علاج "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات الذى تنتجه "فايزر" والذى قد يؤدى إلى ظهور نتيجة فحص إيجابية فى فترة لاحقة، كما حصل مع الرئيس جو بايدن.

فقد شخّصت إصابة الرئيس الأمريكى البالغ 79 عاما بكوفيد-19 فى أواخر يوليو مع أعراض بسيطة أيضا، ما اضطره لعزل نفسه لمدّة أسبوعين تقريبا قبل أن تأتى نتيجة فحصه سلبية فى السادس من أغسطس.