4 دول غربية تدعو لتجنيب محطة زابوروجيا العمليات العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن القيادة العسكرية الأوكرانية تعد استفزازا واسع النطاق فى منطقة محطة زابوروجيا النووية.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إن "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لاستفزازات واسعة النطاق فى منطقة محطة زابوروجيا النووية".

وأضاف أن "فوجا من قوات الحماية من الإشعاع والمواد الكيميائية والبيولوجية وصل إلى مدينة نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك يصل قوامه إلى 1000 جندى أوكرانى لتنفيذ العملية، وهو مجهز بمعدات خاصة للحماية فى ظروف التلوث الإشعاعى للمنطقة، والوسائل التقنية للاستطلاع والسيطرة".

وأشار إلى أنه "نتيجة لهذه الاستفزازات، يمكن أن ينشأ تهديد حقيقى للأمن النووى ليس فقط فى أوكرانيا وإنما فى أوروبا وسيؤدى نظام كييف الإجرامى والدول الغربية".

وأكد أنه "تم وضع سيناريو مع تغطية إعلامية واسعة لإلقاء اللوم على العواقب المحتملة على الجيش الروسى".