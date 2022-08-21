الاجتماع الطارئ لوزراء السودان يوجه بالاستنفار لدرء آثار السيول

جدة - نرمين السيد - وجهت القطاعات الوزراية المشتركة بمجلس وزراء السودان باستنفار الجهد الرسمى والشعبى والدولى لدرء الآثار السلبية للسيول والفيضانات التى اجتاحت مؤخرا عددا من الولايات، والعمل على تنسيق الجهود بين الوزرات والجهات ذات الصلة من أجل معالجة ما ترتب من أضرار على هذه الولايات.





جاء ذلك خلال اجتماعات القطاعات الطارئ اليوم برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان، حيث وجه الاجتماع بالعمل على استقطاب الدعم المحلى والخارجى لإعانة الولايات التى تضررت من السيول الأخيرة؛ فضلا عن أهمية فتح حساب بالعملتين المحلية والأجنبية بالتنسيق بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى وبنك السودان المركزى لتوحيد قناة استلام الدعم المقدم من الجهات المختلفة.

وأوضح وزير التنمية الاجتماعية بالسودان أحمد أدم بخيت فى تصريحات اليوم، أن الاجتماع ناقش تقريرا حول خريف العام 2022 للفترة من 10 مايو الماضى حتى 20 أغسطس الجارى قدمه المجلس القومى للدفاع المدنى.

وأضاف أن هنالك 6 ولايات تضررت من السيول وهى ولايات الجزيرة، نهر النيل، كسلا، النيل الأبيض، جنوب دارفور وغرب كردفان، مشيرا إلى التدخلات التى قامت بها الدولة فى هذا الصدد ممثلة فى وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية والمجلس القومى للدفاع المدنى لإنقاذ الموقف فى المناطق المتأثرة.

وتابع قائلا: إن الاجتماع ناقش تفاعل الوزارات والجهود التى تبذلها كل وزارة من أجل معالجة ما يليها من أثار سلبية بسبب هذه السيول، مشيرا إلى ضرورة القيام بزيارات ميدانية للوقوف على الأوضاع الإنسانية والصحية بهذه الولايات.