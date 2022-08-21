العالم اليوم - قادة غربيون يدعون إلى "ضبط النفس" حول محطة زابوريجيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 08:22 مساءً - دعا قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، يوم الأحد، إلى "ضبط النفس" حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، الأكبر في أوروبا والتي يسيطر عليها الجيش الروسي.

وأورد بيان مشترك أن الرئيسين جو بايدن وايمانويل ماكرون والمستشار أولاف شولتس ورئيس الوزراء بوريس جونسون طلبوا أيضا بعد مشاورات هاتفية "الإسراع" في إرسال بعثة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى المكان.

وقال متحدث في مقر الحكومة البريطانية في بيان "في اتصال هاتفي مشترك، أكد رئيس الوزراء والرئيس (جو) بايدن والرئيس (إيمانويل) ماكرون والمستشار أولاف ( شولتس) التزامهم الصارم بدعم أوكرانيا في مواجهة غزو روسيا لها".

من جهته، قال المتحدث باسم المستشار أولاف شولتس إن القادة الأربعة طلبوا أيضا بعد مشاورات هاتفية "الإسراع" في إرسال بعثة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى المكان.

ويحذر الخبراء من أن وقوع المحطة في خضم الصراع قد يؤدي إلى وقوع حادث نووي مشابه للحادث الذي وقع في فوكوشيما باليابان في عام 2011.

وفي وقت سابق، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على أن تمر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، عبر أوكرانيا وليس عبر روسيا، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الجمعة.

وقالت الرئاسة الفرنسية بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الروسي، هو الأول منذ28 مايو، أن بوتن وافق على "إعادة النظر في شرط" مرور البعثة عبر روسيا.