رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف السادس الاعدادي بالعراق epedu.gov.iq

لقد انتهى جميع الطلبة والطالبات من تأدية امتحانات واختبارات الصف السادس الإعدادي، وفي هذا الوقت الجاري يقوم الطلبة والطالبات بالبحث عن النتيجة لكي يطمئنوا، هذا بالإضافة إلى أن أولياء أمور الطلبة والطالبات السادس الاعدادي بالعراق يقومون كذلك بالبحث عن موعد ظهور هذه النتيجة، كما أنه فيما يتعلق برابط نتيجة الصف السادس الإعدادي العراق ، فإن الوزارة قد وضعته لكي يقوم الطلبة والطالبات بالاستعلام عن النتيجة من خلاله، هذا بجانب أن هذه النتيجة سوف يتم الإعلان عنها بعد بضع ساعات قليلة، وذلك تبعاً لما قالته الوزارة، هذا بالإضافة إلى أن هناك مصدر بالوزارة قال إن مختلف العمليات المتعلقة بتصحيح أوراق الطلبة والطالبات الخاصة بامتحانات الدور الاول انتهت بالفعل، هذا بجانب أن الجهات المعنية بالكنترول قامت بالإشارة إلى أن معدل النجاح قد فاق المعدل المتوقع، هذا بالإضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم العراقية قامت بوضع وتخصيص رابط للحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر لكافة الطلبة والطالبات بعد دخولهم عليه وإدخال رقم الجلوس الذي يتعلق بهم.

خطوات الحصول على نتيجة السادس الاعدادي العراق

ينبغي السير على مجموعة من الخطوات البسيطة التي يتم بعدها الحصول على نتيجة الصف السادس الاعدادي بالعراق، وتلك الخطوات تكون كالتالي:

في البداية يقوم الطالب بالتوجه إلى موقع التربية والتعليم العراقية من خلال الرابط الاتي: https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=

بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على زر الاستعلام عن نتائج الصف السادس بالعراق.

بعدها يقوم الطالب بملء كافة البيانات المتعلقة به.

بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط علي زر “إرسال”.

في النهاية يقوم الطالب بالنقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

رابط نتيجة السادس الإعدادي

لقد وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية خدمة الحصول على نتيجة الصف السادس الإعدادي بالعراق إلكترونياً من خلال رابط خاص وضعته الوزارة لجميع الطلبة والطالبات، وفيما يلي هذا الرابط الذي وضعته للحصول على النتيجة: https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/، ، فما عليهم سوى إدخال رقم الجلوس ومن ثم النقر على أيقونة عرض النتيجة، وبعدها ستكون جميع أرجأت الخاصة بالطالب مرئية أمامه، هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتم طباعة النتيجة بكل سهولة بعد التعرف عليها.

موعد الإعلان عن نتيجة السادس الإعدادي بالعراق

ينتظر طلبة وطالبات الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2022 العراق الموعد الخاص بالإعلان عن نتيجة الامتحانات التي قد تم الانتهاء منها في اليوم الموافق من 9 أغسطس 2022، كما أنه بسبب أهمية ضرورة أن يحصل الطلاب على أغلى الدرجات التي تقوم بتأهيلهم إلى الانتقال للمرحلة التالية فنرى أن العديد من الطلاب يمرون بحالة من القلق خلال ترقبهم إعلان النتيجة وهذا عقب قيامهم بما في وسعهم للحصول على أعلى الدرجات، كما أنه النتيجة سوف تظهر عقب الانتهاء من تصحيح كل الأوراق وكذلك بعد رصد الدرجات عقب مراجعتها.