epedu.gov.iq موقع الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 العراق بالاسم والرقم الامتحاني علمي وأدبي  وزارة التربية والتعليم 

موقع الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 العراق حالة من الترقب والانتطار تجتاح الطلاب واولياء الامور في مختلف المحافظات والمدن في العراق في هذا التوقيت، وذلك لكي يتم التعرف على معدلات امتحانات الدور الاول الصف السادس الاعدادي التي حصل عليها الطلاب، وذلك طبقاً على القرار الرسمي الذي تعلمه وزارة التربية والتعليم العراقية والمسئولة عن طرح نتائج الطلاب، حيث كان الطلاب قد أتموا امتحانات الدور الاول بناء على الجدول المعلن في نهاية شهر يوليو الماضي، وسوف نستعرض الآن رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي في العراق 2022 جميع المحافظات.

نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الأول 2022 جميع المحافظات

من خلال ما اعلنته المصادر الرسمية من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، فقد أشارت الى اقتراب موعد اعلان نتيجة امتحانات الصف السادس الاعدادي في العراق الدور الاول 2022، وذلك حيث اتمت الوزارة من خلال المدارس المختلفة اعمال تصحيح الامتحانات التي تتعلق بجميع الطلاب والتي كانت قد بدأت بالفعل بعد انتهاء الامتحانات فورا من خلال عدد كبير من لجان ومراكز الامتحانات المخصصة والمعاندة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد أكدت الى أن نتائج الطلاب الصف السادس الاعدادي في هذا التوقيت تمر بالمرحلة الاخيرة وهي مراحلة رصد الدرجات والنتائج بعدما تم مراجعتها بالفعل، وذلك حيث تعلن الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ليتم استخراجها برقم الجلوس الخاص بالطالب.

موقع الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 العراق

ويمكن لكافة طلاب الصف السادس الاعدادي في العراق التعرف على نتيجة امتحانات الدور الاول الكترونيا بسهولة، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.