نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط التقديم” وظائف وزارة الشؤون الإسلامية نساء 1444 هـ moia.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم وظائف وزارة الشؤون الإسلامية نساء، حيث أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية عن وظائف شاغرة جديدة للرجال والنساء بمختلف مناطق المملكة منذ ساعات قليلة فقط، وسنتابع معكم تفاصيل هذه الوظائف، وسوف نقوم معكم بمتابعة خطوات التقديم والإرشاد وهذا عبر موقع الوزارة الرسمي الإلكتروني، وحل كافة المشالك أثناء التقديم، وهذا سواء كنتي ستتقدمين إلى وظائف مراقبين والدعوة أو حراس الأمن، فتابعوا معنا حتى النهاية في موقع ثقفني.

وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

وقد أعلنت وزارة الشؤون الاسلامية عن التوظيف منذ ساعات قليلة، وهذه الوزارة مسؤولة بشكل كبير عن الأوقاف في المملكة العربية السعودية من مساجد ومراكز دعوة، وهي مسؤولة عن تعيين أئمة المساجد وكذلك المؤذنين بمختلف مناطق المملكة، وهم يحظون بمكانة اجتماعية محترمة وحب كبير من المجتمع السعودي المعروف بتدينه.

وقد تعرفنا معكم على تقديم وظائف وزارة الدفاع الجديدة 2022 التي تم الإعلان عنها منذ قليل، فتابعوا ثقفني.

الاوقاف توظيف

والوظائف التي تم الإعلان عنها جاءت كما يلي، مع العلم أن الوظائف للرجال وللنساء أيضا، وهذا ما عدا وظيفتين، وهذه الوظائف كما يلي:

وظيفة المؤذن: للرجال فقط.

إمام مسجد: رجال فقط.

الدعوة: رجال ونساء.

مراقب: رجال ونساء.

وظيفة حارس أمن: نساء ورجال.

موعد تقديم الشئون الاسلامية

تعلن الوزارة عن الموعد الخاص ب فتح باب استقبال عمل طلبات التقديم على الوظيفة عبر موقع الوزارة الإلكتروني للنساء وللرجال، وهذا في خلال الفترة التي تم الإعلان عنها في هذه الفترة التالية:

من يوم 21 أغسطس 2022 ميلادي أو 23 محرم 1444 هـ.

يستمر التسجيل حتى يوم 29 محرم 1444 هجريا.

رابط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية نساء

ويمكنكن التقديم على وظائف مراقبي المساجد أو الدعوة أو حارس الامن من اليوم حتى اليوم المحدد لنهاية التقديم كما ذكرنا في الأعلى، وهذا للعمل في وظيفة حكومية تابعة للوزارة براتب ثابت ومجزي، وهذا عبر رابط التقديم في بوابة الوزارة الرسمية الذي ننشره لكم، فتابعوا معنا: