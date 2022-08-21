استعلام نتائج قياس رابط نتيجة التحصيلي 1444 برقم الهوية qiyas.sa

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عمر شويل - جدة استعلام نتائج قياس حيث يتساءل الطلاب عن نتيجة التحصيلي 1444 من درجات الكفاءة في المملكة العربية السعودية، لما لها من أهمية كبيرة للمدرسة، خاصة في الآونة الأخيرة، وقدرتها على قياس القدرات العقلية باستخدام الاختبارات عام 1444، إذا كنت مهتمًا بنتائج الاختبار، فيمكنك الانتقال مباشرةً إلى موقع القياس بالنقر فوق ارتباط نتائج الاختبار سيتم بعد ذلك فتح صفحة ويب جديدة في متصفحك تحتوي على جميع نتائج الاختبار.

استعلام نتائج قياس

يمكن للطالب الآن العثور على كل ما يتعلق باختبارات القدرات العامة في المملكة العربية السعودية من خلال الموقع الرسمي المخصص للهيئة العامة للتقويم والقياس، والتي تعلن رسميًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات العامة 1444. رقم لمراحل التعليم المختلفة في المملكة بمراحل مختلفة، حيث اختبار القدرات العامة عبارة عن دورة تأهيلية إلزامية لطلاب المؤسسات التعليمية والجامعات في كل عام ، ويمكن تتبع نتائج درجاتهم على الموقع الرسمي للهيئة العامة للقياس وتحقق من درجاتك لمعرفة ما إذا كنت قد نجحت أو فشلت.

الاستعلام عن برقم الهوية 1444

لمعرفة نتائج اجتيازك لعام 1444 هـ، برجاء الاستعلام عن رقم هوية الطالب. للاستعلام عن مستخدم ، يرجى استخدام الأمر التالي:

اضغط على رابط 1444 نتيجة إنجاز للانتقال مباشرة إلى المركز الوطني للقياس

اكتب رقم الهوية في الحقل المخصص في الصفحة الرئيسية للموقع.

حدد نتيجة الامتحان الذي نريد معرفته.

اضغط على خيار “بحث” وسيقوم الموقع بعرض النتيجة مباشرة.

الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو أحد التطبيقات الذكية التي سعت الحكومة السعودية جاهدة لإطلاقها مع انتشار وباء كورونا لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم يمكننا استخدام هذا التطبيق لإبلاغنا بنتائج اختبار النجاح لعام 1444 على سبيل المثال ، يمكننا استخدامه لمعرفة ما إذا كنا قد نجحنا في الاختبار أم لا ، ومن أجرى الاختبار ، وأين ومتى تم إجراؤه ، وعدد مرات اجتيازنا خلال هذه الفترة وماذا كان علاماتنا لكل جزء من هذا الاختبار ، من بين أشياء أخرى مثيرة للاهتمام يمكن العثور عليها في هذا التطبيق على النحو التالي:

قم بتنزيل تطبيق توكلنا Tavakalna من علي App Store وذلك على هواتف Android أو iPhone ثم قم بتشغيله.