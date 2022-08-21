نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالرقم القومي من موقع التنسيق tansik.digital.gov.eg جميع الجامعات والمعاهد في المقال التالي
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالرقم القومي الان بدء يتابعه طلبة شهادة الثانوية العامة بعد ان تم الاعلان على ان يكون مساء الاثنين الموافق 22 أغسطس موعد اغلاق ابواب التسجيل على رغبات تنسيق المرحلة الثانية، مما يدور التساؤلات حول كيفية استخراج نتائج تلك المرحلة على شكل نرصده من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022
أشار واكد المسؤولون داخل وزارة التعليم العالي على ان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية سيتمكن كل الطلاب من الوصول اليها مجاناً خلال 72 ساعة من تاريخ غلق ابواب تسجيل تنسيق المرحلة الثانية للقبول داخل الكليات والمعاهد المصرية بحد ادني وصل الى 60% بالنسبة بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم وحد ادني وصل الى 58% بالنسبة لطلاب شعبة ادبي، على ان يتمكن فى الوقت الحالي عدد كبير من الطلاب الذي يتناسب مجموعهم مع الحد الأدنى المرغوب في تلك المرحلة من إرفاق رغباتهم اون لاين على مدار 24 ساعة وداخل المعامل الموجودة داخل الجامعات حتي الثالثة عصراً حيث أكدت الوزارة على ان تلك المرحلة ستعمل على استقبال رغبات 270 ألف طالب وطالبة، على ان نتابع على غرار هذا الامر عبر الفقرة التالية طرق وخطوات الاستعلام عن تلك المرحلة اون لاين
خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية
ننقل نتابع مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري الان طرق و خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية على النحو التالي:-
- فتح موقع التنسيق الرسمي
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية
- ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- البدء فى إدخال رقم جلوسك فى الخانة المخصصة لها
- البدء فى إدخال رقم هويتك فى الخانة المخصصة لها
- ابدء فى تحديد الشعبة ان كنت من طلاب الشعبة الأدبية والعلمية
- انقر على ايقونة عرض النتيجة حتى تكون على الفور أمامك النتيجة
- هذا ومع العلم على انه بامكانك بعد هذا الامر طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بك والبدء فى الذهاب للجامعة المرشحة لك واستكمال عملية تسجيل رغباتك على الكلية التي تم ترشيحها اليك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الان رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالرقم القومي من موقع التنسيق tansik.digital.gov.eg جميع الجامعات والمعاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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