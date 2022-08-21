الان رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالرقم القومي من موقع التنسيق tansik.digital.gov.eg جميع الجامعات والمعاهد

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالرقم القومي الان بدء يتابعه طلبة شهادة الثانوية العامة بعد ان تم الاعلان على ان يكون مساء الاثنين الموافق 22 أغسطس موعد اغلاق ابواب التسجيل على رغبات تنسيق المرحلة الثانية، مما يدور التساؤلات حول كيفية استخراج نتائج تلك المرحلة على شكل نرصده من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

أشار واكد المسؤولون داخل وزارة التعليم العالي على ان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية سيتمكن كل الطلاب من الوصول اليها مجاناً خلال 72 ساعة من تاريخ غلق ابواب تسجيل تنسيق المرحلة الثانية للقبول داخل الكليات والمعاهد المصرية بحد ادني وصل الى 60% بالنسبة بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم وحد ادني وصل الى 58% بالنسبة لطلاب شعبة ادبي، على ان يتمكن فى الوقت الحالي عدد كبير من الطلاب الذي يتناسب مجموعهم مع الحد الأدنى المرغوب في تلك المرحلة من إرفاق رغباتهم اون لاين على مدار 24 ساعة وداخل المعامل الموجودة داخل الجامعات حتي الثالثة عصراً حيث أكدت الوزارة على ان تلك المرحلة ستعمل على استقبال رغبات 270 ألف طالب وطالبة، على ان نتابع على غرار هذا الامر عبر الفقرة التالية طرق وخطوات الاستعلام عن تلك المرحلة اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ننقل نتابع مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري الان طرق و خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية على النحو التالي:-