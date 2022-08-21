لينك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة التوجيهي القسمين الأدبي والعلمي بالاردن

تعد نتائج الامتحانات هي الفترة المسيطرة حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك الطلاب الذين قاموا باجتياز امتحانات الثانوية التوجيهية القسمين العلمي والأدبي فالكثير من الطلاب بدولة الأردن ينتظرها وأولياء الأمور أيضاً، حيث أعلن الدكتور محمد كنانة عن موعد اقتراب الإعلان عن نتائج التوجيهي حيث سيتم الإعلان عنها يوم 20 من شهر أغسطس 2022 بحد أقصى، في حين أن الامتحانات قد بدأت في 30 من شهر يونيو وقد استمرت إلى يوم 25 من شهر يوليو، فسوف يتم الإعلان عنها عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية وسنتعرف معا عن كافة التفاصيل التي تخص الإعلان عن النتائج وموعدها والموقع الرسمي وخطوات الاستعلام.

نتائج التوجيهي 2022 الأردن

قامت وزارة التربية والتعليم بدولة الأردن الإعلان عن رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية التوجيهية العلمي والأدبي، حتى يستطيع جميع الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات من معرفة النتيجة، وذلك من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس للطالب، فهذا سيقوم بتوفير الكثير من الوقت والجهد على كافة الطلاب، في حين أنه سوف يتم الإعلان عن جميع نتائج الثانوية التأهيلية داخل دولة الأردن خلال الأيام القادمة، حيث يكون الطالب ناجح إذا حصل على 50 نسبة% فيما فوق كما يمكن الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة التوجيهي الثانوية العامة

صرحت وزارة التربية والتعليم بدولة الأردن عن طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية التوجيهية القسمين العلمي والأدبي كما قامت بتوضيح الموقع الخاص بالاستعلام موضحة الخطوات المتسلسلة التي يجب على الطالب إتباعها حتى يحصل على النتيجة بسهولة فيجب على الطالب أن يقوم بإدخال الاسم ورقم الجلوس الخاصين به واتباع هذه الخطوات المعلن عنها وهي كالآتي:-

الخطوة الأولى: يجب أن تقوم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

الخطوة الثانية: قم باختيار أيقونة نتائج التوجيهي التكميلي 2022.

والخطوة الثالثة: يجب أن تقوم باختيار الشعبة التابع لها الطالب كما يجب أن تقوم بتسجيل رقم مقعد الطالب ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

الخطوة الرابعة: عليك أن تقوم بالنقر على عرض النتيجة وينتظر لحظات قليلة حتى تظهر النتائج الخاصة بالطالب في جميع المواد.

نتائج التوجيهي 2022 الأردن

قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بتأكيد من أنها سوف تقوم بإعلان النتائج عبر الموقع الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية وذلك في الساعة العاشرة صباح الموافق الخميس، وذلك بعدما ستقوم بعقد مؤتمر صحفي لإعلان النتائج وتوضيح نسبة النجاح وتكريم الأوائل من القسم العلمي والقسم الأدبي، ثم سيتم برفع جميع النتائج على الموقع الإلكتروني حتى يتمكن جميع الطلاب من الاستعلام بسهولة ودون الخروج من المنزل.