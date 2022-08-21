شولتس: ألمانيا تزود أوكرانيا بالكثير من الأسلحة بانتظام

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، كتبت صحيفة "Welt"، أنه منذ يونيو الماضى، طلب الدبلوماسيون الأوكرانيون مرارا وتكرارا من الحكومة الألمانية تقديم أسلحة إضافية، ولكن دون جدوى حتى الآن.
وبررت وزارة الدفاع الألمانية الرفض، بحقيقة أن الجيش الألمانى نفسه بحاجة إلى الأسلحة، لأنه يجب أن يفى بالتزاماته فى الناتو.
وقال شولتش ردا على سؤال حول الإمدادات العسكرية لأوكرانيا: "ألمانيا تزود أوكرانيا بالكثير من الأسلحة. من المهم أن نقول... إننا نقوم بذلك بانتظام الآن... إنها أسلحة فعالة للغاية".
وأشار إلى توريد مضادات طيران من طراز "Gepard"، مضيفا: أنه من المقرر تسليم رادار مدفعى من طراز "Cobra" ونظام دفاع جوى من طراز "Iris-T" قريبا.
وقال المستشار، إن " ألمانيا ستساعد أوكرانيا بقدر ما هو ضرورى"، لكن لا ينبغى أن يكون هناك تصعيد للصراع. مؤكدا أن "هذا هو المبدأ الأساسى".
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