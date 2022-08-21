الجزائر: إخماد 31 حريقا فى عدد من الولايات خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الحماية المدنية الجزائرية -فى بيان، اليوم الأحد- أن أفرادها تمكنوا من إخماد 31 حريقا من الغطاء النباتى فى 12 ولاية مختلفة، مشيرة إلى أن الحرائق لم تتسبب فى أى خسائر بشرية، وأسفرت عن تلف مساحات تقدر بآلاف الأمتار من الغابات والنباتات والأشجار.

وشهدت الجزائر، خلال الأيام الماضية، نشوب حرائق كبيرة فى عدد من ولايات منطقة الشرق الجزائرى، مما أسفر عن مصرع 37 شخصا وإصابة 183 آخرين.