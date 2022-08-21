جدة - نرمين السيد - وأوضحت الحماية المدنية الجزائرية -فى بيان، اليوم الأحد- أن أفرادها تمكنوا من إخماد 31 حريقا من الغطاء النباتى فى 12 ولاية مختلفة، مشيرة إلى أن الحرائق لم تتسبب فى أى خسائر بشرية، وأسفرت عن تلف مساحات تقدر بآلاف الأمتار من الغابات والنباتات والأشجار.
وشهدت الجزائر، خلال الأيام الماضية، نشوب حرائق كبيرة فى عدد من ولايات منطقة الشرق الجزائرى، مما أسفر عن مصرع 37 شخصا وإصابة 183 آخرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر: إخماد 31 حريقا فى عدد من الولايات خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.