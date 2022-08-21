روسيا أكبر مورد نفط إلى الصين للشهر الثالث تواليا

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات رسمية، أن روسيا حافظت على مكانتها كأكبر مورد للنفط إلى الصين للشهر الثالث فى يوليو، حيث كثفت مصافى التكرير المستقلة مشترياتها من الإمدادات المنخفضة التكلفة مع خفض الشحنات من موردين منافسين مثل أنجولا والبرازيل.





وأظهرت بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك السبت، أن واردات النفط الروسى، بما فى ذلك تلك التى تضخ عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ والشحنات المنقولة بحرا، بلغت 7.15 مليون طن، بزيادة 7.6% عن العام الماضى. ومع ذلك، كانت الإمدادات الروسية فى يوليو، أى ما يعادل حوالى 1.68 مليون برميل يوميا، أقل من المستوى القياسى المسجل فى مايو والذى بلغ مليونى برميل يوميا. الصين هى أكبر مشتر للنفط الروسى، بحسب وكالة "رويترز".

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