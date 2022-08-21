ماليزيا: إجراء انتخابات جديدة لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الماليزى إسماعيل صبرى يعقوب إن الموضوع الرئيسى المطروح للنقاش حاليًا بين جميع شرائح المجتمع يدور حول موعد إجراء الانتخابات العامة الـ15 فى البلاد، مشيرًا إلى أن إجراء هذه الانتخابات يعد معالجة للقضايا الاقتصادية الراهنة.





وأضاف يعقوب -فى حواره بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه رئاسة الحكومة فى 21 أغسطس 2021، وفقًا لقناة (آسيا وز) الإخبارية- أن مسألة إجراء الانتخابات تتطلب دراسة أكثر تفصيلًا ودقة قبل اتخاذ أى قرار بحل البرلمان، سواء تقرر إجراء الانتخابات العام الحالى أو العام المقبل.

وأوضح أن أولوية الحكومة الآن هى حل العديد من القضايا التى تزعج المواطنين أهمها مسألة التباطؤ المتوقع للاقتصاد العالمى العام المقبل، معربًا عن قلق حكومته من حالة عدم اليقين الاقتصادى المتوقعة فى العام المقبل.

ولفت إلى أنه كلما طال الانتظار دون اتخاذ إجراءات تجاه تلك الأزمة، كلما كان الوضع أكثر صعوبة، لذلك يجب إيجاد حلول خلال العام الجارى.

يشار إلى أن إسماعيل صبرى تولى منصب رئيس وزراء ماليزيا بعد استقالة محى الدين ياسين فى 16 أغسطس 2021.