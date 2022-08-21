روسيا تدمر صواريخ أمريكية في أوديسا
دمرت صواريخ روسية من طراز كاليبر، مستودعا للذخيرة يحتوي على صواريخ هايمرس أميركية الصنع، في منطقة أوديسا جنوب شرق أوكرانيا.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان، إن صواريخ كاليبر المنطلقة من البحر دمرت مستودعا كان يضم أيضا أنظمة غربية مضادة للطائرات.
وأضافت الدفاع الروسية أيضا أن قواتها دمرت اثنين من مدافع هاوتزر إم777 في مواقع قتالية بمنطقة خيرسون ومستودعا للوقود في منطقة زابوريجيا، قالت إنه كان يحتوي على أكثر من مئة طن من وقود الديزل.
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